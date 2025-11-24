Voici la nouvelle Miss Univers 2025 et ses sublimes dauphines !

L’édition 2025 de Miss Univers, organisée près de Bangkok (Thaïlande), a offert un spectacle d’une intensité rare, mêlant glamour, diplomatie culturelle et prise de parole engagée. Devant des millions de téléspectateurs, les 125 participantes ont enchaîné prestations flamboyantes, costumes spectaculaires et discours inspirants, dans une ambiance où la compétition côtoyait une actualité brûlante.​

Le palmarès 2025

Fátima Bosch, Miss Mexique, a remporté la couronne devant Praveenar Singh, Miss Thaïlande, qui devient première dauphine. Les autres places de dauphines reviennent à Miss Venezuela (deuxième dauphine), Miss Philippines (troisième dauphine) et Miss Côte d’Ivoire (quatrième dauphine), complétant un top 5 très international.​

Côté Françaises, Ève Gilles, Miss France 2024, atteint le top 30 après une prestation remarquée, tandis qu’Ophély Mézino, Miss Guadeloupe, se hisse jusqu’au top 12 grâce à des passages très solides en costume et en robe de soirée. Célya Abatucci (Miss Martinique) et Nourya Aboutoihi (Miss Mayotte) participaient également, marquant la première édition avec 4 représentantes françaises en soirée finale.​

Une couronne sur fond de polémique

Le sacre de Fátima Bosch est d’autant plus commenté qu’il intervient après une altercation très médiatisée avec Nawat Itsaragrisil, directeur de Miss Univers Thaïlande, qui l’avait publiquement insultée et accusée de « ne pas assez promouvoir le pays hôte sur ses réseaux ». Face à ces attaques, Fátima Bosch s’était levée et avait quitté la salle avec d’autres candidates, dénonçant « un comportement irrespectueux » et rappelant que les participantes sont des femmes engagées qui ne doivent pas être réduites au silence.​

Cette réaction ferme a déclenché une vague de soutien, allant jusqu’à la présidente du Mexique, qui a salué Fátima comme un exemple de la façon dont les femmes peuvent et doivent s’exprimer publiquement. L’affaire a transformé la candidate en symbole de prise de parole féminine, donnant à sa victoire une résonance militante au-delà du simple concours de beauté.​

Profil de Fátima Bosch

Âgée de 25 ans, Fátima Bosch est originaire de l’État de Tabasco au Mexique et issue d’un milieu aisé, avec des liens dans les cercles politiques locaux. Elle a étudié la mode et le design à Mexico, puis poursuivi sa formation à Milan et aux États-Unis, en se spécialisant notamment dans « une approche durable et le recyclage de matériaux ».​

Sur scène, elle s’est distinguée par un costume national inspiré de la déesse aztèque de l’amour et de la beauté, Xochiquetzal, conçu pour raconter la force, la lumière et les racines de son pays, très applaudi par le public. Sa victoire a déclenché des scènes de liesse à Villahermosa, où des milliers de personnes ont suivi l’élection en direct avant de célébrer son couronnement dans les rues et les stades.​

Une édition très suivie

L’élection 2025, 74e édition de Miss Univers, a réuni 125 candidates sur la scène de l’Impact Arena de Pak Kret, avec une ambiance particulièrement électrique. Le top 30 a été déterminé à partir d’un show préliminaire (costume national, robe de soirée) auquel s’ajoutait une candidate repêchée par les votes du public en ligne.​

En résumé, la finale de Miss Univers 2025 a enchaîné défilés, performances musicales et séries de questions de société, notamment une question commune aux 5 finalistes sur « la manière d’utiliser la plateforme Miss Univers pour donner du pouvoir aux jeunes femmes ». L’annonce de la victoire de Fátima Bosch a ainsi conclu une édition marquée à la fois par le glamour, la géopolitique des pays représentés et un discours très présent sur la dignité et la voix des femmes dans les grands shows internationaux.