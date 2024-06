Céline Dion : l’immense star bientôt de retour sur scène ?

Des murmures se muent en clameurs : Céline Dion, l’icône incontestée de la chanson, sculpterait en secret les contours de son retour tant espéré. Dans le journal télévisé TF1 du dimanche 16 juin à 20h, elle annonce vouloir tout faire pour revenir sur scène malgré sa maladie.

Anticipation et rumeurs autour du retour de Céline Dion

La sphère musicale vibre d’anticipation à l’idée d’un retour de Céline Dion sur scène, une artiste dont la voix a traversé les générations avec une émotion inaltérable.

L’attente palpable des admirateur.rice.s

Les admirateur.rice.s de la chanteuse à la renommée mondiale sont suspendus à la moindre déclaration officielle. Chaque apparition publique est décortiquée : chaque message sur les réseaux sociaux est analysé en quête d’une annonce qui ferait renaître l’espoir de voir leur idole remonter sur scène. Leurs voeux sont exaucés lors du JT de 20h lorsqu’elle annonce « Je vais revenir sur scène. Je ne sais pas quand, mais je vais revenir sur scène ».

De nouveau sur scène, mais à partir de quand ?

La chanteuse lance un message d’espoir mais sans annoncer de futures tournées ou représentations. Bien qu’elle soit présentie pour participer à la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques 2024, sa venue n’est pas certaine. Pour connaître la date de son retour sur scène, il va encore falloir s’armer de patience !

Ainsi, le public reste en haleine, impatient de retrouver l’énergie unique que Céline Dion déploie lorsqu’elle s’approprie la scène. Les fans attendent avec passion le moment où ils pourront à nouveau vibrer au rythme de ses ballades puissantes et touchantes. Seul le temps nous dira si ces rumeurs deviendront réalité et combleront les attentes des nombreux cœurs battant au rythme des mélodies de cette artiste hors norme.

La maladie qui empêche la chanteuse de remonter sur scène

A travers le documentaire « je suis: Céline Dion » qui sortira le 25 juin prochain sur Amazon Prime Vidéo, la chanteuse se confie sur la maladie dont elle est atteinte : la maladie de l’homme raide.

Qu’est ce que la maladie de l’homme raide ?

La maladie de l’homme raide, également connue sous le nom de syndrome de la personne raide (SPS), est une affection neurologique rare et complexe. Cette maladie auto-immune se caractérise par une rigidité musculaire sévère et des spasmes douloureux.

Elle affecte principalement le tronc et les membres, ce qui peut entraver considérablement la mobilité et la qualité de vie des patient.e.s. La maladie de l’homme raide est causée par un dysfonctionnement du système immunitaire qui attaque par erreur le système nerveux central, en particulier les neurotransmetteurs inhibiteurs qui régulent la contraction musculaire. Cette attaque provoque une activité excessive des muscles, entraînant des contractions continues et involontaires.

Les conséquences sur la vie de Céline Dion

Pour Céline Dion, le diagnostic de la maladie de l’homme raide a marqué un tournant bouleversant dans sa vie et sa carrière.

Cette rigidité peut également provoquer des troubles de l’équilibre et des chutes, augmentant le risque de blessures. Pour une artiste comme Céline Dion, dont les performances scéniques demandent une mobilité et une agilité considérables, ces symptômes représentent un obstacle majeur. La chanteuse a dû annuler plusieurs concerts et engagements pour se concentrer sur sa santé et suivre des traitements intensifs.

Malgré cette maladie, la chanteuse souhaite plus que tout retrouver son public. Chaque note chantée est une promesse d’évasion : chaque concert annoncé est un rêve qui se concrétise. Et si rien n’est encore gravé dans le marbre, la perspective seule suffit à insuffler un vent d’allégresse chez celleux qui ont grandi en compagnie de ses hymnes intemporels.