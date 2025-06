À 60 ans, Brooke Shields éblouit en costume émeraude ultra-décolleté

À l’avant-première du documentaire « My Mom, Jayne » de Mariska Hargitay, Brooke Shields a fait une apparition remarquée. Dans un costume émeraude étincelant, porté sans haut, l’actrice et ancienne icône des podiums prouve qu’à 60 ans, l’élégance et le glamour n’ont pas d’âge.

Un look qui capte la lumière et les regards

C’est dans un tailleur pantalon scintillant aux motifs abstraits verts émeraude que Brooke Shields est apparue sur le tapis rouge du Tribeca Festival, le 13 juin 2025. Le blazer, au décolleté plongeant, était assorti à un pantalon à coupe droite, et l’ensemble était agrémenté de détails brillants qui jouaient subtilement avec les projecteurs. Côté accessoires, l’actrice avait opté pour un collier ras-de-cou en diamants, de longues boucles d’oreilles en émeraude, un trait d’eye-liner vert et une bague argentée au pouce. Une pochette noire et des escarpins pointus complétaient ce look chic.

Son maquillage était discret mais lumineux, et sa chevelure brune, coiffée en vagues souples, tombait avec naturel sur ses épaules. Une image sophistiquée, parfaitement maîtrisée, qui contrastait avec la nature intime du documentaire projeté ce soir-là.

Une tenue qui raconte une autre histoire

Si la tenue a fait sensation, elle semble aussi symboliser une évolution plus profonde dans le rapport que Brooke Shields entretient avec son corps. Dans une interview accordée à Harper’s Bazaar, elle expliquait entamer une nouvelle phase stylistique plus personnelle : « Pour la première fois, je choisis mes vêtements en fonction de mes goûts à moi. Pendant des années, je portais ce qu’on me disait de porter ».

Cette liberté retrouvée s’exprime aussi par une acceptation de soi plus douce. « J’aime mon corps autrement maintenant. Je suis moins sévère avec lui. J’assume une forme de sex appeal que je ne revendiquais pas avant parce qu’elle ne m’appartenait pas ». Entre audace et élégance, Brooke Shields s’autorise aujourd’hui tous les styles, selon ses humeurs : « Parfois j’ai envie d’être funky, parfois d’avoir le style de Jackie Onassis ou de Lady Di. Et tu sais quoi, Brooke ? C’est très bien comme ça ».

À contre-courant des diktats de l’âge

Dans une industrie où les femmes sont souvent mises de côté passé un certain âge, Brooke Shields réaffirme avec panache que le glamour ne connaît pas de date d’expiration. Ce costume ultra-décolleté, loin d’être une provocation, devient une déclaration : il est possible de se réinventer, de se trouver désirable et de jouer avec la mode à n’importe quelle étape de sa vie.

Elle s’inscrit dans une nouvelle vague d’actrices, comme Andie MacDowell, Helen Mirren ou Julianne Moore, qui redéfinissent la féminité après 50 ans, loin des complexes et des injonctions de discrétion. À travers ce look, Brooke Shields incarne ainsi une liberté stylistique inspirante.

Brooke Shields n’a pas seulement brillé sur le tapis rouge : elle a rappelé, avec subtilité et force, qu’à 60 ans, on peut se sentir plus puissante, plus belle et plus soi-même que jamais. Ce costume émeraude devient le symbole d’une femme qui choisit enfin d’exister selon ses propres règles. Et si cette image fait le tour des réseaux sociaux, c’est peut-être parce qu’elle résonne en chacune : une invitation à s’aimer, à oser, et à briller, à tout âge.