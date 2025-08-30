Cette star de téléréalité choque la toile avec une vidéo jugée « écœurante »

Une vidéo partagée récemment par la personnalité de la téléréalité britannique Vicky Pattison a provoqué un véritable malaise en ligne. La séquence, montrant son chien lécher l’intérieur de sa bouche, a été vivement critiquée par les internautes.

Une scène qui divise et choque

Sur cette vidéo, on voit clairement Vicky Pattison ouvrir grand la bouche pour que son chien puisse y passer la langue, un geste qui n’a pas manqué de faire réagir négativement de nombreux utilisateurs des réseaux sociaux. À ses côtés, une amie présente lui adresse un regard désapprobateur en la qualifiant de « dégoûtante ». Malgré les critiques, Vicky assume son comportement en expliquant que cela rend ses animaux heureux.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Butternut Box | Fresh food for dogs (@butternutbox)

Réactions virulentes des internautes

Les commentaires alarmistes ont rapidement fleuri, rappelant les risques sanitaires liés à ce type de contact avec les chiens, notamment les parasites et bactéries qu’ils peuvent porter. Plusieurs voix se sont élevées pour dénoncer ce geste, le qualifiant d’« antihygiénique » et « inacceptable ». La controverse illustre à quel point les frontières entre intimité, animal de compagnie et hygiène font débat dans l’espace public numérique.

Cette polémique autour de Vicky Pattison souligne ainsi combien les gestes anodins pour certains peuvent devenir source de choc ou de débat sur les réseaux sociaux. Entre affection pour les animaux et respect des normes d’hygiène, la vidéo illustre la sensibilité croissante du public face aux comportements jugés transgressifs, et rappelle que la viralité sur Internet peut transformer un simple acte du quotidien en véritable affaire médiatique.