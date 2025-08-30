Paula Novotná, la star du wingfoil qui fait rêver Instagram

Championne du monde, sportive engagée et figure montante des réseaux sociaux, Paula Novotná incarne une nouvelle génération d’athlètes dont l’impact dépasse largement les podiums. À 32 ans, cette Tchèque originaire de Prague est devenue l’un des visages incontournables du wingfoil, un sport de glisse en plein essor.

Une double championne du monde

Ancienne gymnaste de haut niveau, Paula Novotná découvre le wingfoil en 2020 après avoir brillamment évolué sur le circuit du kitesurf. En 2022, elle entre dans l’histoire de la discipline en remportant deux titres mondiaux GWA (Global Wingsports Association) : en freestyle et en racing. Une performance saluée dans le milieu, où elle est aujourd’hui considérée comme une pionnière du sport au féminin.

Ses figures acrobatiques et son style fluide sont directement hérités de ses années de gymnastique. Sa capacité à transformer les éléments en terrain de jeu artistique fait d’elle une concurrente redoutable… et une source d’inspiration.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paula Novotna (@paulanovotna)

Une vitrine inspirante sur Instagram

Active sur les réseaux sociaux, Paula partage son quotidien de sportive entre compétitions, entraînements et escapades autour du monde. Son compte Instagram (@paulanovotna) rassemble plus de 535 000 abonnés, séduits par l’authenticité et l’énergie de ses contenus.

Elle y publie régulièrement des photos et vidéos de ses exploits sur l’eau, mais aussi de moments de détente, de voyages et d’entraînements. Son feed coloré et dynamique donne à voir une athlète engagée dans sa passion, à la fois professionnelle et accessible.

De nombreuses jeunes filles et femmes commentent ses publications pour exprimer leur admiration ou leur envie de se lancer elles aussi dans les sports de glisse. Paula, consciente de cette portée, s’engage à leur transmettre un message positif.

Un rôle modèle pour les femmes dans les sports de glisse

Ambassadrice de la marque Duotone, Paula utilise sa notoriété pour promouvoir la pratique du wingfoil chez les femmes. Elle organise des camps exclusivement féminins, où elle encourage les participantes à se lancer, à progresser et à prendre confiance.

Dans un entretien pour Tonic Mag, elle confie : « Voir d’autres femmes réussir sur l’eau peut être un vrai déclic. Mon objectif, c’est de montrer que ce sport est accessible, fun, et qu’il n’est pas réservé à une élite ».

Son engagement dépasse la simple performance sportive : il s’agit aussi de représentativité, de transmission et de liberté. À travers son exemple, Paula Novotná montre qu’il est possible de construire une carrière dans un sport exigeant tout en inspirant une communauté grandissante.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paula Novotna (@paulanovotna)

Entre ses titres mondiaux, ses vidéos virales et son influence sur les réseaux, Paula Novotná incarne une nouvelle manière de vivre le sport : libre, engagée, et tournée vers les autres. Sur l’eau comme en ligne, elle trace sa propre trajectoire, et encourage d’autres femmes à en faire autant.