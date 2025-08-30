Laura Jackson révèle ce combat inavoué pendant sa grossesse : une lutte au quotidien

La présentatrice de télévision et co-fondatrice d’une marque d’articles ménagers, Laura Jackson a récemment pris la parole dans Stylist pour révéler une lutte longtemps cachée durant sa grossesse : celle contre la dépression anténatale. Son témoignage sincère met en lumière un combat souvent tus, mais partagé par de nombreuses femmes.

Un combat invisible pendant la grossesse

Dans un témoignage bouleversant, Laura Jackson décrit son expérience avec la dépression anténatale, une réalité méconnue et lourdement stigmatisée. Malgré l’image de bonheur que peut évoquer la grossesse, elle a traversé un véritable parcours de souffrance psychologique, mêlé d’angoisses et de doutes.

Briser le silence pour mieux soutenir

Laura insiste sur l’importance de parler ouvertement de cette condition pour aider d’autres futures mamans à se sentir moins isolées. Elle rappelle que la grossesse n’est pas toujours un moment de joie ininterrompue et que demander de l’aide est un signe de force, non de faiblesse.

Un message d’espoir et de compréhension

En partageant son histoire, Laura Jackson espère sensibiliser le grand public et encourager un accompagnement plus bienveillant des femmes enceintes confrontées à des troubles psychiques. Son témoignage est une invitation à écouter, comprendre et soutenir celles qui vivent ce combat au quotidien.

Laura Jackson ouvre une porte sur une réalité rarement évoquée, offrant un puissant témoignage de courage et d’espoir pour toutes les femmes enceintes.