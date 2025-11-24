Cette chanteuse coréenne critiquée pour « avoir du ventre »

Léa Michel
@jennierubyjane/Instagram

Jennie, du girl group sud-coréen de K-pop BLACKPINK, a récemment été prise pour cible par des internautes pour « avoir du ventre ». Elle a été largement défendue par ses fans qui dénoncent un bodyshaming insensé.​

Contexte de la polémique

Lors de récentes apparitions publiques et concerts, des internautes ont partagé des photos de Jennie en affirmant que son « gras du ventre sortait », allant jusqu’à parler de « prise de poids » et de « négligence de sa silhouette ». Ces critiques s’inscrivent dans un climat où, en Corée comme ailleurs, le corps des idols féminines est scruté en permanence, qu’on les juge « trop minces » à certaines périodes ou soupçonnées d’avoir « grossi » à d’autres.​

La défense de Jennie en ligne

Sur X (ex-Twitter) et d’autres réseaux sociaux, de nombreux fans et internautes ont immédiatement pris sa défense, rappelant qu’elle a une silhouette fine. Beaucoup expliquent que « ce que certaines personnes appellent ‘gras du ventre’ n’est que de la peau ou de la chair naturellement comprimée par des vêtements serrés et la posture sur scène », phénomène qui arrive à tout le monde.​

De nombreux commentaires insistent sur son talent et son charisme, considérant que « le débat ne devrait jamais se focaliser sur quelques centimètres de peau sous un costume de scène ». « Laissez les femmes exister », résume une internaute. En défendant Jennie, ces fans défendent une vision plus réaliste du corps des femmes, où les stars ont le droit de s’asseoir, de respirer, d’enfiler des vêtements moulants… sans être accusées d’avoir « trop de ventre ».​

Enjeux de bodyshaming et image des idols

Cette controverse illustre le double standard imposé aux idols féminines, constamment sommées d’être à la fois irréprochables physiquement et disponibles à la critique du public. Dans le cas de Jennie, le fait qu’un simple pli de peau devienne un « scandale » montre à quel point la norme de minceur dans la K‑pop, déjà très stricte, frôle l’inhumain et nourrit des complexes chez les fans comme chez les artistes.​

En résumé, l’affaire de Jennie « qui aurait du ventre » montre moins un problème de corps qu’un problème de regard : celui d’une culture qui cherche la moindre « imperfection » chez une artiste. Il est temps de laisser les femmes, y compris les idols, exister dans des corps vivants, mouvants, et pas dans des silhouettes irréelles.

