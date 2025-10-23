« Tu ne deviendras jamais championne », cette athlète revient sur son parcours dans une vidéo émouvante

Sur son compte Instagram, l’athlète française Prescillia Bavoil, connue comme Lya Bavoil (@lya_powerlift), partage une vidéo émouvante. Sur un fond sonore qu’elle résume en une phrase simple – « Thanks to the haters » (Merci aux haters), Lya exprime sa gratitude envers les personnes qui doutaient d’elle.

De l’école primaire au podium mondial

Prescillia « Lya » Bavoil n’a pas toujours été une athlète. À l’origine, elle enseignait dans une classe de primaire du Val‑d’Oise. Ce n’est qu’à l’âge de 21 ans qu’elle pousse pour la première fois les portes d’une salle de sport. Sept ans plus tard, elle devient championne du monde de powerlifting, une discipline qui évalue la force à travers trois mouvements : le squat, le développé couché et le soulevé de terre.

Diagnostiquée autiste à 22 ans, Lya Bavoil explique souvent que sa neuroatypie a joué un rôle central dans sa réussite : rigueur, concentration et précision sont devenues ses plus grandes forces. Grâce à une discipline exemplaire, elle décroche en 2021 le titre mondial dans la catégorie − 63 kg, puis en 2023 celui de − 69 kg à Sheffield (Angleterre), battant plusieurs records internes et internationaux.

« Thanks to the haters » : la revanche de la motivation

Dans sa vidéo, Lya Bavoil revisite son chemin face caméra : les critiques, le harcèlement scolaire, les regards méprisants. « Merci à ceux qui, sans le vouloir, m’ont poussée à travailler plus dur », écrit‑elle en légende de sa vidéo. Son post, accompagné d’un montage de ses plus grandes compétitions, rassemble des milliers de partages en quelques heures. Le message, au‑delà du sport, parle d’accomplissement personnel : « Ne cessez jamais de travailler pour vos rêves. Peu importe le temps que cela prendra ».

Une championne qui redéfinit la force

Prescillia « Lya » Bavoil incarne une forme de puissance nouvelle : celle de la détermination autant que de la bienveillance. En plus de ses titres internationaux, elle milite pour une représentation plus inclusive des femmes et des personnes autistes dans le sport. Elle collabore avec plusieurs marques de nutrition et de sport qui mettent en avant sa vision du dépassement de soi : une approche fondée sur la constance et la passion plutôt que sur la performance à tout prix.

Aujourd’hui, avec deux titres mondiaux, six couronnes nationales et plusieurs records du monde à son actif, Prescillia « Lya » Bavoil est ainsi devenue une source d’inspiration. Son parcours, loin d’être linéaire, prouve qu’on peut transformer la douleur en énergie, et les doutes en victoire.