À 45 ans, cette mannequin brésilienne brille dans une robe à découpes vertigineuses

La top model brésilienne Gisele Bündchen a fait un retour très remarqué sur le tapis rouge, dans une robe étincelante à découpes vertigineuses, lors des Fashion Trust Arabia 2025 Awards à Doha (Qatar). Cette apparition confirme son statut d’icône mode, capable de conjuguer glamour et élégance.​

L’événement et le look

Gisele a assisté à la cérémonie des Fashion Trust Arabia 2025 Awards, organisée au National Museum of Qatar, où elle figurait parmi un parterre de personnalités de la mode et du cinéma. L’événement visait à célébrer les créateurs émergents de la région MENA, avec un véritable tapis rouge de stars internationales.​ Pour l’occasion, elle portait une robe longue bleu métallisé à motifs floraux argentés, à col montant et manches longues. Le détail le plus marquant était une découpe centrale au niveau du décolleté, associée à une fente haute sur la jambe.

 

Détails stylés et image actuelle

Gisele Bündchen a complété ce look scintillant avec des accessoires dorés : boucles d’oreilles géométriques, minaudière brillante et sandales à brides, qui apportaient une touche de chaleur et de luxe à l’éclat froid du bleu métallisé. Ses cheveux blonds étaient coiffés en ondulations souples, rejetés sur un côté, avec un maquillage doux dans des tons bruns fumés et rose pétale, fidèle à sa griffe beauté naturelle et lumineuse.​​ Cette apparition s’inscrit dans une période où Gisele Bündchen, partage son temps entre sa famille, le Brésil et Miami, adoptant au quotidien un style « rich mom » plus décontracté, entre « athleisure chic » et tailleurs.

Une carrière et une vie rééquilibrées

Depuis quelques années, Gisele Bündchen fait moins d’apparitions publiques, privilégiant sa vie personnelle et ses projets plus ciblés, tout en demeurant une figure respectée du milieu de la mode. Dans une interview récente, elle expliquait qu’avec son dernier bébé dormant enfin la nuit, elle retrouvait la maîtrise de son rythme de vie, un point dans lequel de nombreuses mères se reconnaissent.​

 

À Doha, cette image de femme à la fois mère engagée et supermodel légendaire se cristallise : Gisele Bündchen impose une nouvelle définition du « glamour mature », où l’assurance, l’expérience et le contrôle de son image comptent autant que la robe spectaculaire qu’elle choisit de porter.

