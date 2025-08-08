Actuellement en tête du classement Netflix dans plusieurs pays, « My Oxford Year » s’impose comme l’un des grands succès de la plateforme cet été. Adapté du roman éponyme de Julia Whelan, le film mêle romance, ambition et tragédie dans un décor britannique aussi prestigieux que poétique. Pourtant, malgré sa popularité, une partie du public se montre très critique envers l’interprétation de l’actrice principale, Sofia Carson.

Une romance au cœur de l’université d’Oxford

Dans « My Oxford Year », Sofia Carson incarne Anna De Le Vaga, une Américaine brillante qui quitte New York pour étudier la poésie à Oxford, avant de débuter une carrière prometteuse dans la finance. Là-bas, elle tombe sous le charme de Jamie Davenport (Corey Mylchreest), un assistant d’enseignement espiègle. Leur relation, d’abord conflictuelle, évolue rapidement vers une histoire d’amour intense… jusqu’à ce qu’Anna découvre que Jamie est atteint d’une maladie incurable et a choisi d’arrêter son traitement.

Le film explore alors des thèmes plus profonds : la vulnérabilité, le renoncement et la quête de sens au-delà de la réussite professionnelle. Une promesse narrative forte, qui repose presque entièrement sur la performance émotionnelle de Carson.

Des critiques virulentes sur les réseaux sociaux

C’est justement là que le bât blesse, selon de nombreux internautes. Très active sur les réseaux sociaux, la communauté de fans de romances s’est rapidement emparée du sujet… et les avis sont tranchés. « Regarder « My Oxford Year » m’a définitivement convaincu que Sofia Carson est une piètre actrice », écrit un utilisateur sur X (ex-Twitter). Un autre renchérit sur Tiktok : « Netflix devrait arrêter d’engager Sofia Carson, elle ne sait pas jouer ».

Plusieurs spectateurs pointent une interprétation jugée « superficielle », notamment dans les scènes les plus émotionnelles. Certaines personnes reprochent également une certaine uniformité dans son jeu d’un rôle à l’autre, nuisant selon eux à l’immersion dans cette histoire d’amour tragique. Un avis partagé par une utilisatrice : « On sent que le film voulait nous faire pleurer, mais je suis restée de marbre à cause du jeu d’actrice. Elle ne me touche pas, peu importe le rôle ».

Une performance discutée, mais un engagement artistique certain

Face à ce déferlement de critiques, il est essentiel de rappeler que ces remarques relèvent exclusivement des ressentis du public en ligne. Du côté de la rédaction, nous nous refusons à alimenter des discours hostiles ou destructeurs. Les critiques peuvent nourrir un débat artistique, mais elles ne doivent jamais servir de prétexte à des attaques personnelles ou sexistes – une dérive malheureusement fréquente sur certaines plateformes.

Sofia Carson, révélée par la saga « Descendants » sur Disney Channel, a depuis développé une carrière dense et éclectique. Sur Netflix, elle est devenue une figure récurrente du genre romance avec « Purple Hearts », « Feel the Beat », « Carry-On », et récemment « The Life List ». Dans « My Oxford Year », elle n’est pas seulement l’actrice principale, mais également productrice exécutive du projet – un engagement qui démontre une implication artistique à plusieurs niveaux.

Par ailleurs, Sofia Carson est reconnue pour ses engagements en dehors des écrans : ambassadrice de l’UNICEF, elle milite activement pour les droits des enfants, l’éducation des filles, et la représentation des femmes latines dans l’industrie du cinéma.

Une actrice en pleine évolution

S’il est vrai que certaines performances peuvent diviser, il convient aussi de rappeler que le développement artistique est un processus. Comme beaucoup d’actrices ayant débuté très jeunes, Sofia Carson construit son parcours au fil des projets, en explorant des rôles de plus en plus exigeants. Il n’est pas rare que des actrices populaires connaissent des débuts critiqués avant de surprendre le public dans des registres inattendus.

La virulence de certains commentaires, parfois déconnectés d’une critique constructive, soulève une question plus large : attend-on trop, trop vite, des jeunes femmes dans l’industrie du divertissement ? À l’heure où les plateformes de streaming deviennent des terrains d’expérimentation pour de nombreux talents, l’erreur, la nuance et l’évolution devraient aussi avoir droit de cité.

« My Oxford Year » fait ainsi parler de lui, non seulement pour son intrigue poignante, mais aussi pour la controverse qu’il suscite autour de Sofia Carson. Si de nombreux internautes expriment leur déception quant à sa performance, il reste important de replacer ces critiques dans un cadre respectueux et constructif. L’actrice, déjà engagée sur plusieurs fronts, poursuit son chemin avec détermination. Qu’on adhère ou non à son jeu, force est de constater qu’elle continue d’occuper une place importante dans l’écosystème Netflix – et ce n’est probablement que le début.