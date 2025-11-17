« On reste humaines » : ces chanteuses racontent la face sombre de la célébrité

Le groupe mondial KATSEYE, composé de six jeunes femmes talentueuses – Sophia Laforteza, Manon Bannerman, Daniela Avanzini, Lara Raj, Megan Skiendiel et Yoonchae Jeung – a récemment révélé dans une interview l’ampleur des menaces de mort qu’elles reçoivent en ligne depuis leurs débuts. Cette réalité lourde pèse fortement sur leur vie personnelle et professionnelle, soulignant la face sombre de la célébrité.​

Une pression numérique incessante

Lara Raj, l’une des membres du groupe, a exprimé combien il est difficile de gérer ces « milliers » de menaces, même en sachant qu’elles ne se réaliseront pas forcément. Elle décrit cette expérience comme « lourde » et « déstabilisante ». Alors que leur popularité grandit, la pression en ligne devient plus intense, venant de toutes parts.

Ces artistes, jeunes et en pleine ascension, doivent constamment apprendre à faire abstraction de ces messages haineux pour se concentrer sur leur passion et leur travail. « J’essaie parfois de me dire que ‘ça n’a pas d’importance, que ce que les gens disent n’a pas d’importance’, mais nous restons des êtres humains », dit-elle dans une interview pour BBC.

Le poids des critiques qui dépassent les artistes

Ce harcèlement ne touche pas seulement les membres de KATSEYE, mais également leurs familles et amis. Sophia Laforteza a souligné que malgré leur carrière encore courte, elles ont déjà dû faire face à de nombreuses attaques personnelles. Ce poids émotionnel est d’autant plus difficile à vivre qu’il est lié à leur exposition publique, un choix qu’elles ont fait en connaissance de cause. Toutefois, leur humanité reste au cœur de leur message : elles veulent que les gens réalisent que derrière les projecteurs, ce sont des personnes sensibles et vulnérables.​

Une solidarité précieuse entre membres

Lara Raj a mis en avant la force du soutien mutuel entre elles comme un cadeau précieux. Comprendre et partager ces défis ensemble leur permet de tenir face à l’adversité et d’affronter le regard parfois cruel du public. Cette cohésion dans le groupe est une source de résilience essentielle, tout en continuant à avancer vers leurs objectifs musicaux ambitieux à l’échelle globale. Leur nomination aux Grammy Awards 2026 témoigne aussi de leur impact grandissant dans l’industrie malgré les difficultés.​

Le combat contre la déshumanisation

Le girl band américain KATSEYE dénonce aussi la manière dont la société et certains internautes réduisent les femmes à des critères superficiels, les « notant » sur leur apparence, leurs compétences en chant ou en danse, dans un jugement constant qui peut s’avérer dystopique. Cette objectivation et cette violence verbale soulignent l’importance de remettre l’humain au centre du lien entre public et artistes. Le groupe aspire à changer la musique pop et la culture en offrant une représentation authentique et diversifiée.​

Les confessions de KATSEYE révèlent ainsi la dure réalité derrière les paillettes de la célébrité : un flot continu de menaces et d’hostilité en ligne qui pèsent lourdement sur leur bien-être mental. À travers le soutien mutuel et la passion pour leur art, elles défendent néanmoins leur humanité et leur droit à exister au-delà des jugements superficiels. Leur parcours est un appel à plus de respect et d’empathie envers les artistes, qui sont avant tout des êtres humains avec des émotions et des limites.