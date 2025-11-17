Miss Univers : deux candidates de plus de 40 ans, une grande première !

Pour la première fois dans l’histoire de Miss Univers, deux candidates de plus de 40 ans se lancent dans la compétition. Cette évolution reflète les changements dans les critères de sélection de ce « concours de beauté ».

Deux candidates de 42 ans font sensation

Nicole Visser Peiliker, Miss Bonaire, et Solange Keita, Miss Rwanda, toutes deux âgées de 42 ans, participent à Miss Univers 2025. Nicole, mariée et maman de 4 enfants, fait aussi face à un combat personnel contre la sclérose en plaques, qu’elle souhaite médiatiser pour mieux accompagner les malades. Solange, mère de triplées et ambassadrice de l’UNICEF, est la première représentante rwandaise du concours. Son parcours hors du commun inclut une fuite du génocide des Tutsis et une vie dans un camp de réfugiés avant de s’installer au Canada.

Une ouverture progressive des critères du concours

Cette participation historique est rendue possible grâce à une réforme du règlement, abolissant la limite d’âge maximale fixée à 28 ans, ainsi que les restrictions liées au statut marital ou à la maternité. Désormais, Miss Univers accueille des femmes mariées, mères, tatouées, ou encore transgenres, ouvrant la porte à une compétition plus inclusive.

Cependant, malgré ces avancées il s’agit toujours d’un « concours de beauté » : les participantes sont jugées et notées principalement sur leur apparence physique, mises en compétition selon des critères esthétiques, et la diversité corporelle reste limitée. À l’instar de ce qui se fait avec Miss France, ces évolutions sont importantes, mais elles n’effacent pas la nature fondamentalement élitiste et normée de ce type d’événement.

La concurrence et l’image de la France

Ève Gilles, Miss France 2024, défendra également les couleurs françaises lors de la 74ᵉ édition de Miss Univers 2025, qui se tiendra à Bangkok, en Thaïlande. Âgée de 22 ans, la jeune femme affrontera 125 autres candidates venues des quatre coins du monde, parmi lesquelles figurent les deux doyennes du concours, prêtes à partager leur expérience. Ève Gilles devra conquérir le jury par son élégance, son assurance et sa capacité à représenter la France à l’échelle mondiale. Cette participation est également une occasion pour elle de mettre en avant des causes qui lui tiennent à cœur, tout en découvrant d’autres cultures.

En résumé, la présence de Nicole Visser Peiliker et Solange Keita à Miss Univers 2025 illustre un changement majeur vers la modernité dans le monde des concours. Elles incarnent aussi bien la force personnelle que les nouvelles valeurs du concours, rappelant que la beauté et le charisme n’ont pas d’âge.