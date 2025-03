À 47 ans, Charlène de Monaco mise sur une robe chic et audacieuse

La principauté de Monaco s’est parée de strass et d’élégance pour accueillir la 69e édition du mythique Bal de la Rose, le 29 mars 2025. Organisé à la Salle des Étoiles du Sporting Monte-Carlo, l’événement caritatif rassemble chaque année les figures emblématiques de la royauté monégasque autour d’un thème prestigieux – cette fois-ci, le Sunset Ball. Et si tous les regards étaient tournés vers les invités, c’est bien Charlène de Monaco qui a marqué les esprits avec un look à la fois saisissant et sophistiqué.

Une robe qui allie caractère et dentelle

Pour cette soirée, l’épouse du prince Albert II a misé sur une robe noire en velours rehaussée d’un bustier structuré, légèrement en forme de cœur. Par-dessus cette base plutôt classique, une superposition de dentelle vert d’eau transparente, brodée de motifs floraux métallisés, venait apporter légèreté et originalité à la silhouette.

Un subtil effet asymétrique était créé grâce à une manche longue sur une seule épaule, avec un drapé discret qui soulignait l’élégance naturelle de la princesse. La taille était marquée par une ceinture de velours noir nouée à l’avant, accentuant ses courbes tout en douceur. Et pour parfaire le tout, une longue fente sur le côté révélait ses jambes, accompagnées d’une paire d’escarpins noirs délicatement ornés de dentelle.

Détails subtils et beauté naturelle

Fidèle à son goût pour les mises en beauté épurées, Charlène avait relevé ses cheveux en un chignon haut, laissant s’échapper quelques mèches autour du visage pour un effet chic et détendu. Ce choix de coiffure laissait entrevoir de superbes boucles d’oreilles pendantes en diamants et pierres précieuses.

Côté maquillage, la maman des jumeaux Gabriella et Jacques avait opté pour un trait d’eye-liner précis, un fard discret pour souligner son regard, un blush délicat et une touche rosée sur les lèvres. Un beauty look parfaitement équilibré, qui soulignait la fraîcheur de son visage.

Depuis plusieurs années, Charlène de Monaco séduit par sa discrétion autant que par ses choix stylistiques. À chacune de ses apparitions officielles, elle confirme son statut d’icône royale contemporaine, mêlant force, élégance et modernité. Avec cette tenue pensée dans les moindres détails, Charlène de Monaco prouve qu’à 47 ans, elle maîtrise l’art de briller avec allure et subtilité. Une souveraine dont le style, toujours juste, continue d’inspirer bien au-delà du Rocher.