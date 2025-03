Heidi Klum enflamme la toile en robe léopard et jeux de transparence

À 51 ans, Heidi Klum prouve une fois de plus qu’elle aime jouer avec la mode. Ce week-end, le top-modèle germano-américaine a fait sensation en dévoilant une tenue chic sur Instagram. Un look glamour qui a immédiatement affolé la toile !

Une allure chic et un brin rebelle

Dans une vidéo postée à ses millions de followers, Heidi apparaît vêtue d’une mini-robe bustier au motif léopard, façon corset. Courte et cintrée, la pièce dévoile ses jambes et met en valeur ses courbes avec un jeu de laçage sur le devant. Cette robe est associée à une combinaison seconde peau en dentelle noire transparente, à manches longues, qui recouvre l’ensemble de son corps.

Le contraste entre l’imprimé animalier et la délicatesse de la dentelle crée un effet visuel percutant et élégant. Le dos de la combinaison, plongeant, ajoute une touche de glamour supplémentaire à l’ensemble.

Une mise en beauté dans le thème

Pour sublimer ce look, Heidi Klum a choisi de laisser ses cheveux détachés, légèrement décoiffés. Son maquillage met l’accent sur le regard avec des yeux charbonneux profonds, qui renforcent l’aspect « félin » de son look. En guise d’accessoires, elle opte pour une paire d’escarpins léopard à bouts pointus et un collier doré oversize, orné de breloques, qui accentue l’allure glam-rock du look.

Si Heidi Klum ne foule plus aussi souvent les podiums, elle reste omniprésente dans l’univers de la mode et du divertissement. Toujours jurée dans l’émission « America’s Got Talent » et aux commandes de « Germany’s Next Topmodel », elle enchaîne les projets tout en continuant à séduire les marques comme Intimissimi, avec qui elle collabore régulièrement. Sur Instagram, la star partage aussi volontiers des moments de vie, ses looks du jour, ou encore des séquences de tournages, entre glamour et spontanéité.