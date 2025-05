Sur Instagram, une golfeuse passionnée documente depuis plusieurs années son évolution avec franchise et autodérision. Connue sous le pseudo @kellzxyy_, elle s’impose peu à peu dans la communauté golf.

Une présence régulière sur Instagram

Avec un peu plus de 3 200 abonnés, @kellzxyy_, aussi appelée Kellgolfs, partage depuis 3 ans ses séances d’entraînement, ses progrès, mais aussi ses difficultés sur le parcours. Son approche honnête séduit un public de plus en plus large. Pas question ici de montrer un swing parfait à chaque vidéo : au contraire, Kell n’hésite pas à afficher ses ratés avec humour, et c’est précisément ce ton sincère qui la distingue.

Dans l’une de ses dernières publications, elle confie : « owkey haven’t been for awhile 🙃😁😩 » (en français : « ok je n’y suis pas allée depuis un moment »). Légendée avec des hashtags comme #beginner, #golflife, #golfswing ou encore #golflessonsneeded, cette vidéo la montre en plein entraînement, visiblement déterminée à reprendre ses séances malgré une pause.

Une passion et des progrès visibles

Ce qui marque dans son contenu, c’est l’évolution. En remontant ses publications, on observe des changements notables dans la posture, le rythme et la précision de ses swings. Kell montre qu’on peut se lancer tard dans un sport exigeant comme le golf, sans viser la compétition, mais avec rigueur et plaisir.

À travers ses posts, elle fait partie de cette génération qui démocratise le golf sur les réseaux sociaux, en le rendant plus accessible et moins élitiste. Elle s’adresse aux personnes qui débutent, qui doutent, qui ratent – mais qui aiment le jeu.

Une communauté en construction

En plus de son contenu technique, @kellzxyy_ interagit activement avec sa communauté, répondant aux commentaires et échangeant sur les galères comme les victoires. Le ton reste léger, mais l’engagement est réel. Cette démarche sincère trouve écho auprès d’autres jeunes golfeurs et golfeuses qui suivent son parcours. Sans prétendre à une carrière professionnelle, Kell s’impose comme une voix rafraîchissante et motivante dans un univers souvent perçu comme rigide.

Une source d’inspiration pour les femmes qui veulent se lancer

En partageant sans filtre son apprentissage du golf, Kell envoie un message fort à toutes les femmes qui hésitent à se lancer dans une discipline perçue comme technique ou masculine : pas besoin d’être experte pour avoir sa place sur un green. Avec sa détermination, son autodérision et sa régularité, elle incarne cette génération de femmes qui investissent les terrains de sport avec confiance, à leur rythme et à leur manière.

Son compte Instagram @kellzxyy_ rappelle qu’il n’est jamais trop tard pour commencer, pour progresser, et surtout, pour prendre du plaisir. Que l’on soit débutante ou joueuse confirmée, le plus important reste de s’écouter, d’oser, et de créer sa propre trajectoire – un swing à la fois.