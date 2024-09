Chrissy Metz, star de la série « This is Us », partage d’adorables photos d’elle enfant et fait fondre ses fans

Ah, les souvenirs d’enfance… Qui n’a jamais eu un petit sourire en revoyant ces photos jaunies où l’on était tout sourire, vêtu de nos plus beaux habits et coiffés de manière parfois… comment dire ? Unique. Eh bien, Chrissy Metz, l’inoubliable Kate Pearson de la série à succès « This Is Us », a décidé de nous faire voyager dans le temps en partageant des clichés d’elle enfant. Ses fans ont complètement craqué !

Retour vers le passé pour Chrissy Metz

Sur son compte Instagram, Chrissy a récemment publié deux photos d’elle petite, accompagnées d’une légende qui ne manquait pas de douceur : « La petite Chrissy est là pour vous souhaiter un joyeux #NationalSchoolPictureDay !! ». La National School Picture Day, ou « Journée nationale de la photo scolaire » en français, est une célébration qui a lieu chaque 12 septembre aux États-Unis et au Canada, symbolisant l’étape importante de la nouvelle année scolaire.

Les photos de Chrissy, capturant l’innocence et la joie de ses années passées, ont immédiatement fait fondre les cœurs des internautes. Dans l’une des photos, on peut voir la jeune Chrissy, avec un carré long et une frange, un petit sourire aux lèvres et une robe grise sans manches accompagnée d’un chemisier blanc qui nous rappelle à quel point les styles des années 90 étaient… uniques. L’autre photo, tout aussi adorable, montre l’actrice avec une jolie bouille et un pull rouge, le regard pétillant d’enthousiasme. Qui aurait cru qu’elle deviendrait un jour l’une des actrices les plus appréciées de la télévision américaine ?

Chrissy n’est pas simplement une star sur un écran, mais une personne qui partage des moments de vie, des joies, des doutes, et même des souvenirs d’enfance avec ses fans. Les commentaires sous sa publication sont remplis de nostalgie et de bienveillance. « Oh mon Dieu, je suis trop contente de voir ces photos ! Tu étais adorable ! », s’est par exemple exclamée une fan. Une autre a écrit : « Cela me rappelle mes propres photos de classe. Tu es toujours aussi charmante ! ». Cette interaction n’est pas qu’un simple échange de mots ; c’est un véritable lien qui se tisse entre elle et ses followers. Et on ne peut qu’adorer ses acteur.rice.s qui sont authentiques !

Chrissy Metz, une inspiration pour beaucoup

Au-delà de sa carrière d’actrice, Chrissy Metz est devenue une source d’inspiration pour beaucoup grâce à son parcours personnel. Elle a notamment parlé ouvertement de sa lutte avec l’image corporelle et de son voyage vers l’acceptation de soi. En partageant ces moments de son enfance, elle rappelle à ses fans que chacun.e d’entre nous a été un.e enfant avec ses propres rêves, ses propres incertitudes et ses propres luttes.

Sa présence sur les réseaux sociaux est un souffle d’air frais dans un monde souvent saturé de perfection. Elle montre que l’authenticité est essentielle. En quelques heures, sa publication a d’ailleurs accumulé des milliers de likes et de commentaires. Beaucoup de ses fans ont exprimé leur admiration pour Chrissy, non seulement en tant qu’actrice, mais aussi en tant que personne authentique et attachante. L’une des réactions les plus touchantes a été celle d’une fan qui a écrit : « Merci de partager ces moments avec nous. Cela m’inspire à aimer mon enfant intérieur et à célébrer mes propres souvenirs ». C’est cette capacité à toucher le cœur des gens qui fait de Chrissy une personnalité si aimée.

En partageant ces photos d’enfance, l’actrice Chrissy Metz nous rappelle la beauté de l’enfance. Cette démarche n’est pas seulement nostalgique ; elle est finalement aussi profondément révélatrice. Dans un monde où nous sommes constamment bombardé.e.s d’images de perfection, Chrissy nous rappelle que la vraie beauté réside dans nos histoires personnelles. N’oubliez donc pas de célébrer vos propres souvenirs d’enfance et de garder votre enfant intérieur vivant. Après tout, nous avons tou.te.s une petite Chrissy en nous !