Clémentine Desseaux teste des tenues jusqu’à la taille 48 chez Promod

Quand l’élégance rencontre l’engagement : découvrez la sélection tendance de Clémentine Desseaux chez Promod, vecteur d’un renouveau stylistique.

La sélection de tenues signée Promod par Clémentine Desseaux

La rencontre entre le talent rayonnant de Clémentine Desseaux et l’audace créative de la marque Promod marque un tournant dans l’univers de la mode. Cette collaboration illustre parfaitement l’engagement de la marque à célébrer toutes les silhouettes, en offrant une collection où chaque femme peut se reconnaître et s’épanouir. L’influence positive de Clémentine apporte un souffle nouveau et une vision inclusive à la mode actuelle.

Promod, marque de mode reconnue, a en effet récemment élargi sa gamme de tailles en proposant des vêtements allant jusqu’au 46/48. Cette initiative s’inscrit dans une démarche positive visant à célébrer et à s’adapter à la diversité des morphologies. En offrant une telle gamme de tailles, Promod cherche à rendre ses créations accessibles à un plus grand nombre de personnes, en reconnaissant que la beauté et le style ne sont pas limités à une taille standard.

L’impact de cette alliance sur la perception de la mode

Cette collaboration inédite est bien plus qu’une simple association entre une modèle/créatrice de contenus bodypositive et une marque : elle représente un pas décisif vers une industrie plus diversifiée. Les collections proposées démontrent que le style n’est pas question de taille, mais d’allure et d’attitude. Clémentine Desseaux, avec sa présence vibrante devant l’objectif, met en lumière des pièces conçues pour sublimer chaque morphologie.

Des créations qui célèbrent chaque femme

Les pièces phares misent en avant par l’influenceuse sont pensées pour valoriser la féminité sous toutes ses formes :

Des coupes ajustées qui épousent les formes sans les contraindre.

qui épousent les formes sans les contraindre. Des matières confortables et élégantes qui accompagnent le mouvement.

et qui accompagnent le mouvement. Une palette de couleurs riche, reflet d’une personnalité affirmée.

Soulignons que la disponibilité de toutes les tailles en magasin est cruciale pour une belle expérience de shopping. Se rendre en magasin pour essayer des vêtements est une expérience différente de celle d’acheter en ligne. Malheureusement, de nombreux magasins ne proposent que des tailles limitées, souvent jusqu’au 44, qui peuvent tailler comme du 40/42. Cette situation exclue une partie significative des clientes. Pour que les marques, comme Promod, soient véritablement inclusives, elles doivent veiller à ce que toutes les tailles disponibles en ligne soient également accessibles en magasin.

L’exemple d’une mode résolument moderne

Avec cette démarche, la marque Promod souhaite prouver que modernité rime avec diversité. La marque affirme ainsi son désir d’être au diapason avec les attentes contemporaines en matière de mode. En d’autres termes elle souhaite renforcer son engagement en faveur de l’inclusivité et de la diversité corporelle dans le secteur de la mode. Promod offre pour cela des collections qui brisent les barrières et enrichissent le paysage fashion d’une touche d’inclusivité indispensable.

Avec ces pièces sélectionnées par Clémentine Desseaux chez Promod, préparez-vous à vivre une expérience vestimentaire enrichissante où votre identité sera mise en lumière avec finesse et conviction.