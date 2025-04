On lui disait de le cacher, elle en a fait un acte de mode !

Dans un monde où la beauté reste trop souvent normée, Iskra Lawrence continue de faire souffler un vent de liberté. Elle transforme ce qu’on lui disait de cacher en manifeste de fierté et d’acceptation de soi.

Un défilé qui casse les codes

Le mannequin britannique, figure emblématique du mouvement body positive, a une nouvelle fois bousculé les standards lors d’un événement mode marquant : elle a défilé avec son corps post-accouchement, sans chercher à le dissimuler, et en a fait un véritable manifeste d’acceptation. C’est lors de la New-York Fashion week qu’Iskra Lawrence est apparue sur le podium, rayonnante.

Dans une tenue qui mettait en valeur son corps transformé par la maternité, elle a revendiqué fièrement ses formes, ses marques. Là où d’autres auraient pu subir les injonctions à « retrouver leur silhouette d’avant », elle a choisi de montrer ce que tant d’autres préfèrent cacher sous la pression sociale. Cet acte de visibilité n’est pas anodin. Il intervient dans une industrie de la mode encore largement imprégnée de standards restrictifs, où le corps est souvent montré sous son jour le plus lisse et idéalisé.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Iskra Lawrence (@iskra)

Un message fort sur les réseaux sociaux

Après son passage remarqué, Iskra Lawrence a partagé son expérience sur Instagram, dans un post inspirant. Elle y explique que de nombreuses voix lui avaient conseillé de « cacher son corps » après la naissance de son enfant. Fidèle à ses convictions, elle a préféré en faire une déclaration publique : celle que chaque femme mérite d’être célébrée dans toutes les étapes de sa vie, sans honte ni dissimulation.

Dans son message, elle rappelle combien « il est important de normaliser les corps réels, y compris après l’accouchement », période où les transformations physiques sont encore trop souvent passées sous silence ou stigmatisées. Son engagement est clair : donner à d’autres femmes la force de s’aimer telles qu’elles sont, et visibiliser des réalités souvent occultées.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Iskra Lawrence (@iskra)

Le body positive au cœur de son parcours

Depuis plusieurs années, Iskra Lawrence s’illustre comme une militante active du body positivity. Mannequin dite grande taille, elle s’est imposée dans une industrie qui, longtemps, n’a offert que peu de place aux silhouettes sortant des normes traditionnelles.

Elle milite alors pour une représentation plus diverse, plus réaliste, et plus respectueuse des corps. Son choix de défiler avec son corps post-partum s’inscrit dans une continuité : celle de normaliser toutes les « étapes » de la vie des femmes, y compris celles que la société tend à invisibiliser ou à stigmatiser. Une initiative saluée par de nombreuses femmes sur les réseaux sociaux, qui y ont vu un message d’espoir et de fierté.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Iskra Lawrence (@iskra)

Briser les injonctions, une nécessité

La pression exercée sur les jeunes mères pour « retrouver leur corps d’avant » est encore omniprésente. Publicités, magazines, influenceuses… les messages sont nombreux à présenter une image idéalisée, irréaliste et souvent culpabilisante du corps post-partum. En montant sur scène telle qu’elle est, sans retouches ni faux-semblants, Iskra Lawrence rappelle une évidence : le corps d’une femme après un accouchement n’a pas à être corrigé ou effacé.

Son geste contribue à briser un tabou persistant et offre une visibilité précieuse à toutes celles qui, loin des projecteurs, vivent cette transformation avec pudeur, parfois avec difficulté.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Iskra Lawrence (@iskra)

Iskra Lawrence prouve qu’il est possible d’être puissante et visible sans se conformer aux standards traditionnels. En défiant les attentes, elle rappelle que la mode peut être un espace d’expression, de revendication, et non un carcan. Ce que d’aucuns voulaient lui faire cacher, elle en a fait un symbole de fierté !