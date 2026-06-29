La compagne d’un joueur portugais et sa sœur jumelle attirent tous les regards en tribunes

Lors d’un match du Portugal à la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, deux supportrices se sont retrouvées, malgré elles, au centre de l’attention. Filmées dans les tribunes, ces deux sœurs jumelles ont rapidement créé le buzz sur les réseaux sociaux. Et pour cause : l’une d’elles, Matilde Neiva, n’est autre que la compagne du joueur portugais Francisco Conceição.

Deux jumelles qui font le buzz

La scène s’est déroulée lors du dernier match de poule du Portugal, face à la Colombie. Installées dans les tribunes, vêtues du jersey de la sélection portugaise, les deux sœurs jumelles ont été captées par les caméras. Leur ressemblance frappante, mais aussi leurs réactions très expressives – notamment lors d’une occasion manquée par l’équipe du Portugal – n’ont pas échappé aux internautes. Sur les réseaux sociaux, beaucoup se sont interrogés sur l’identité de ces deux supportrices, multipliant les messages admiratifs.

La compagne de Francisco Conceição

Il n’a pas fallu longtemps pour que le mystère soit levé. L’une des jumelles, Matilde Neiva, est en effet la compagne de Francisco Conceição, ailier de la sélection portugaise. Le couple, très discret sur sa vie privée, serait ensemble depuis 2023. Le joueur, fils de l’entraîneur Sérgio Conceição, a notamment rejoint la Juventus Turin la saison passée. À ses côtés ce soir-là se trouvait sa sœur jumelle, Maria.

Un phénomène propre à la compétition

Cette séquence illustre, une fois de plus, un phénomène désormais bien installé : lors des grandes compétitions, l’attention ne se limite plus au terrain. Compagnes de joueurs, personnalités ou simples supporters deviennent, le temps d’une réaction filmée, des figures suivies et commentées. La Coupe du Monde de la FIFA 2026™, suivie par des milliards de spectateurs, offre une caisse de résonance idéale à ces moments spontanés, qui font le bonheur des réseaux sociaux.

En quelques secondes à l’écran, Matilde Neiva et sa sœur jumelle auront ainsi marqué les esprits, prouvant que l’ambiance des tribunes fait, elle aussi, partie du spectacle. Entre soutien à la sélection portugaise et complicité de jumelles, les deux sœurs auront, malgré elles, offert l’une des images les plus partagées de la soirée.