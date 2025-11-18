À 44 ans, Serena Williams rayonne en jupe après sa métamorphose physique

Icône du tennis mondial, Serena Williams continue de fasciner au-delà des courts. La championne affiche une nouvelle silhouette qu’elle partage fièrement sur les réseaux sociaux.

Une transformation affichée fièrement

Sur Instagram, Serena Williams s’est récemment montrée dans une tenue composée d’un blazer bordeaux et d’une mini-jupe assortie. Sa confiance et son allure ont rapidement enflammé les réseaux. Quelques mois plus tôt, elle avait révélé avoir eu recours à un traitement à base d’un médicament utilisé pour « favoriser la perte de poids », après la naissance de son deuxième enfant. Une confession qui a suscité de vives réactions : certains internautes l’ont accusée d’avoir cédé aux injonctions de minceur imposées par la société, estimant « qu’une figure aussi influente qu’elle risquait d’envoyer un message néfaste aux plus jeunes, comme si l’on devait forcément maigrir pour se sentir bien dans sa peau ».

Une reconnaissance au-delà du physique

Récemment honorée par la famille royale espagnole pour son « apport exceptionnel au sport féminin », Serena prouve que son influence dépasse largement le terrain du tennis. Son style, sa franchise et sa persévérance en font – malgré tout – un symbole de confiance et d’indépendance pour toute une génération.

À travers cette nouvelle apparition remarquée, Serena Williams rappelle ainsi qu’elle demeure une figure incontournable, capable d’imposer sa vision et son rythme, loin des attentes extérieures. La championne continue de tracer un chemin singulier.