Dans les tribunes, cette mannequin portugaise soutient son pays à travers des photos qui font réagir

Sara Sampaio a affiché ses couleurs avec fierté. La mannequin portugaise s’est rendu dans les tribunes de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ pour soutenir sa sélection, le Portugal. Sur Instagram, elle a partagé une série de photos accompagnées d’une légende pleine d’humour – « Mets-moi sur le terrain, coach ! » -, qui n’a pas manqué de faire réagir ses abonnés.

Un jersey personnalisé du Portugal

Pour l’occasion, Sara Sampaio avait revêtu la panoplie de la supportrice. La mannequin portait un jersey de la sélection portugaise, personnalisé à son nom – « Sara Sampaio » floqué dans le dos -, qu’elle a associé à un jean. Tout sourire, elle affichait un enthousiasme communicatif, fière de soutenir son pays. Un look à la fois simple et solaire, parfaitement dans l’esprit du jour de match.

Une supportrice passionnée

Au-delà de la tenue, c’est surtout son enthousiasme qui transparaît. « Mets-moi sur le terrain, coach ! Vamos », a écrit Sara Sampaio en légende, avec une pointe d’autodérision, affichant son envie de vibrer aux côtés de la Seleção. Originaire du Portugal, elle n’a jamais caché son attachement à son pays, qu’elle soutient avec ferveur lors des grandes compétitions. Cette apparition en tribunes en est une nouvelle illustration.

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Des photos qui font réagir

Sans surprise, cette publication a déclenché une vague de réactions. Dans les commentaires, les internautes ont salué l’énergie et la bonne humeur de Sara Sampaio, ainsi que son look de supportrice. Beaucoup ont apprécié de la voir vibrer pour sa sélection, dans une ambiance festive. De quoi confirmer la popularité de Sara Sampaio, suivie par des millions d’abonnés.

Avec ces photos en tribunes, Sara Sampaio a ainsi prouvé qu’elle comptait parmi les plus ferventes supportrices du Portugal. Entre jersey personnalisé, bonne humeur et clin d’œil complice, elle a séduit ses fans, confirmant que l’ambiance des tribunes fait, elle aussi, partie du spectacle.