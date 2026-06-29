Dans les tribunes, cette mannequin portugaise soutient son pays à travers des photos qui font réagir

Léa Michel
@sarasampaio / Instagram

Sara Sampaio a affiché ses couleurs avec fierté. La mannequin portugaise s’est rendu dans les tribunes de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ pour soutenir sa sélection, le Portugal. Sur Instagram, elle a partagé une série de photos accompagnées d’une légende pleine d’humour – « Mets-moi sur le terrain, coach ! » -, qui n’a pas manqué de faire réagir ses abonnés.

Un jersey personnalisé du Portugal

Pour l’occasion, Sara Sampaio avait revêtu la panoplie de la supportrice. La mannequin portait un jersey de la sélection portugaise, personnalisé à son nom – « Sara Sampaio » floqué dans le dos -, qu’elle a associé à un jean. Tout sourire, elle affichait un enthousiasme communicatif, fière de soutenir son pays. Un look à la fois simple et solaire, parfaitement dans l’esprit du jour de match.

Une supportrice passionnée

Au-delà de la tenue, c’est surtout son enthousiasme qui transparaît. « Mets-moi sur le terrain, coach ! Vamos », a écrit Sara Sampaio en légende, avec une pointe d’autodérision, affichant son envie de vibrer aux côtés de la Seleção. Originaire du Portugal, elle n’a jamais caché son attachement à son pays, qu’elle soutient avec ferveur lors des grandes compétitions. Cette apparition en tribunes en est une nouvelle illustration.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Sara Sampaio (@sarasampaio)

Des photos qui font réagir

Sans surprise, cette publication a déclenché une vague de réactions. Dans les commentaires, les internautes ont salué l’énergie et la bonne humeur de Sara Sampaio, ainsi que son look de supportrice. Beaucoup ont apprécié de la voir vibrer pour sa sélection, dans une ambiance festive. De quoi confirmer la popularité de Sara Sampaio, suivie par des millions d’abonnés.

Avec ces photos en tribunes, Sara Sampaio a ainsi prouvé qu’elle comptait parmi les plus ferventes supportrices du Portugal. Entre jersey personnalisé, bonne humeur et clin d’œil complice, elle a séduit ses fans, confirmant que l’ambiance des tribunes fait, elle aussi, partie du spectacle.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
Article précédent
La compagne d’un joueur portugais et sa sœur jumelle attirent tous les regards en tribunes

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

La compagne d’un joueur portugais et sa sœur jumelle attirent tous les regards en tribunes

Lors d'un match du Portugal à la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, deux supportrices se sont retrouvées,...

Hailey Bieber partage un nouveau selfie au style estival remarqué

La mannequin et entrepreneuse américaine Hailey Bieber a partagé un nouveau selfie sur ses réseaux sociaux, dans un...

L’actrice Daniela Melchior fait sensation en tenue de plage au Portugal

Daniela Melchior a une nouvelle fois enchanté ses fans. L'actrice portugaise a partagé un cliché ensoleillé depuis le...

Drew Barrymore célèbre son amitié avec Cameron Diaz dans un message émouvant

L'actrice américaine Drew Barrymore a rendu un vibrant hommage à sa meilleure amie. Elle a partagé sur Instagram...

Lors d’une escapade au soleil, Ana de Armas partage des photos qui font « rêver » les fans

L'actrice cubano-espagnole Ana de Armas a partagé sur Instagram un carrousel de photos prises lors d'une escapade au...

« Un corps d’athlète » : cette volleyeuse fait sensation dans un look estival sur le sable

La joueuse américaine de volley-ball Harper Murray ne fait pas sensation que sur les terrains. Elle a partagé...