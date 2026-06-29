Hailey Bieber partage un nouveau selfie au style estival remarqué

La mannequin et entrepreneuse américaine Hailey Bieber a partagé un nouveau selfie sur ses réseaux sociaux, dans un look estival décontracté qui mêle pièces sportives et coupe minimaliste.

Un nouveau selfie partagé sur Instagram

C’est sur son compte Instagram qu’Hailey Bieber a partagé sa dernière apparition stylée. Elle a publié un selfie sur sa Story, capturé devant un miroir dans une mise en scène volontairement décontractée. Une approche caractéristique du contenu qu’elle partage avec sa communauté : moins travaillé que ses campagnes officielles, mais toujours pensé pour mettre en valeur des pièces précises. Une démarche qui contribue à l’attachement particulier que ses fans portent à sa communication digitale.

Une brassière grise et noire à col carré

L’élément central de ce nouveau look est une brassière dans un coloris bicolore associant gris et noir. La pièce adopte un col carré graphique, l’une des coupes les plus en vogue ces dernières saisons dans le vestiaire « athleisure », à la croisée du sport et de la mode contemporaine. Hailey Bieber, depuis plusieurs années, incarne particulièrement bien cette « esthétique hybride ». En misant sur cette pièce dans son selfie, elle prolonge une signature stylistique qu’elle a contribué à populariser bien au-delà de sa propre communauté.

Un micro-short noir pour parfaire la silhouette

Pour accompagner cette brassière, Hailey Bieber a opté pour un micro-short noir. Ce choix de pièce, devenu un véritable classique du vestiaire urbain estival, prolonge la palette monochrome de la tenue dans une logique d’unité visuelle. Le micro-short est aujourd’hui largement adopté par les célébrités de sa génération, qui en font une pièce phare des tenues décontractées et sportives. Une approche minimaliste, qui mise sur la sobriété des coupes plutôt que sur l’accumulation de détails.

Une veste grise pour structurer l’ensemble

Pour compléter sa tenue, Hailey Bieber a ajouté une veste dans une teinte grise, qui s’accorde parfaitement avec le coloris de sa brassière. Ce dernier élément apporte une dimension plus structurée à l’ensemble, en équilibrant le caractère sportif de la tenue avec une pièce de couverture plus chic. L’association entre des pièces athleisure et un vêtement plus formel illustre une tendance forte du moment : le mélange de registres, qui transforme une tenue sportive en silhouette parfaitement présentable dans des contextes plus mondains.

Un chignon lisse et un maquillage minimal

Côté coiffure, Hailey Bieber a misé sur un chignon lisse et soigné, qui dégage entièrement son visage. Le « slick bun » s’est imposé comme l’une des coiffures les plus relayées sur les réseaux sociaux, notamment grâce à son apparente simplicité et à son rendu universellement flatteur. Côté maquillage, elle est restée fidèle à son approche minimaliste habituelle, en misant sur un rendu quasi imperceptible.

Hailey Bieber via Instagram Stories. 🥵 pic.twitter.com/ijOkhtD8k5 — Portal Hailey Bieber (@portalhaileybr) June 23, 2026

Une signature stylistique parfaitement maîtrisée

Au-delà de cette publication individuelle, le selfie de Hailey Bieber illustre une signature stylistique parfaitement maîtrisée depuis plusieurs années. Elle cultive une esthétique minimaliste, monochrome, basée sur des coupes et matières simples. Une cohérence visuelle qui s’inscrit dans le vaste mouvement du « quiet luxury » et qui transforme chaque image partagée en mini-éditorial cohérent. Une approche stratégique qui contribue à faire de chaque selfie un véritable moment de communication.

Avec sa brassière grise et noire à col carré, son micro-short assorti et sa veste grise structurée, Hailey Bieber signe ainsi un nouveau selfie en parfaite cohérence avec sa signature stylistique. Elle prouve une nouvelle fois sa maîtrise de l’esthétique « off-duty », où chaque détail compte et où la simplicité maîtrisée s’impose comme la marque d’une véritable icône mode contemporaine.