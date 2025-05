Dans un épisode récent de son podcast « Confessions of a Female Founder », Meghan Markle a partagé les mots de sa « mentor et amie » Oprah Winfrey.

De la confiture maison à une marque complète

« Il y a des tonnes de choses sur lesquelles tu peux apposer ton nom. Mais pour toi, et la manière dont tu aimes être présente pour les gens, une fois que tu auras trouvé comment encapsuler ton essence, alors tu sauras ». Ce conseil est intervenu à un moment où Meghan envisageait de lancer une petite production de confitures faites maison, freinée par la peur de l’échec et du jugement.

Initialement, Meghan envisageait de vendre ses confitures en petite quantité, avec une licence de production artisanale. Mais la réflexion suscitée par les paroles d’Oprah l’a amenée à se demander : « Est-ce que je joue petit parce que je veux jouer petit, ou est-ce que je me limite parce que j’ai peur ? ». Cette introspection l’a poussée à élargir sa vision et à créer As Ever, une marque reflétant son essence personnelle.

Un lancement couronné de succès

Lancée en avril 2025, As Ever propose des produits tels que des confitures, des miels, des mélanges pour crêpes et des thés. La première collection s’est vendue en moins d’une heure, témoignant de l’engouement du public.

Parallèlement, Meghan a lancé la série Netflix « With Love, Meghan », renouvelée pour une deuxième saison, et a créé un compte ShopMy pour partager ses coups de cœur en matière de mode et de beauté.

Une amitié inspirante

Depuis leur célèbre interview en 2021, Oprah Winfrey est restée une figure de soutien pour Meghan Markle. Leur relation, basée sur la confiance et le respect mutuel, illustre l’importance des mentors dans le parcours entrepreneurial.

Au fond, ce qui rend cette histoire inspirante, c’est ce lien entre deux femmes que tout le monde regarde, mais qui s’écoutent vraiment entre elles. Oprah n’a pas dit à Meghan « fais plus », « vise plus haut », ou « exploite ta notoriété ». Elle a dit : « trouve ton essence, et tu sauras ». C’est un conseil que vous pouvez reprendre pour vos projets, grands ou petits. Ce n’est pas une injonction à réussir. C’est une permission d’être pleinement vous-même. D’exister sans vous excuser. De créer, non pas pour impressionner, mais pour exprimer. Alors, n’oubliez pas ce conseil d’Oprah. Il n’est pas réservé aux duchesses.