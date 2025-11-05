En tenue légère, Kendall Jenner enflamme la plage pour ses 30 ans

Pour célébrer fièrement son entrée dans la trentaine, Kendall Jenner a organisé une somptueuse fête sur la plage entourée de sa famille proche et de ses amis. Une soirée intime, mais luxueuse, qui a marqué ce tournant important avec éclat.

Une tenue légère et élégante

Pour cette occasion spéciale, la mannequin et entrepreneuse américaine Kendall a choisi une tenue minimaliste : un top noué en foulard signé Dries Van Noten qui mettait en valeur ses épaules et son décolleté. Elle l’a associé à une jupe longue fluide à motifs marron et noir, parfaite pour déambuler sur le sable chaud. Son look était rehaussé par de grandes boucles d’oreilles sculpturales et une coiffure tirée en bun plaqué. Son maquillage « naturel », soulignait son teint glowy et ses traits.

La famille Kardashian-Jenner au rendez-vous

Le clan Kardashian-Jenner, fidèle à sa réputation, a rivalisé d’élégance avec une palette de tons terre :

Kim Kardashian dans une robe marron détricotée.

Kylie Jenner dans une petite robe noire aux découpes sophistiquées.

Khloé Kardashian en robe rose fluide.

Kris Jenner, la matriarche, en robe nude et marron fluide et aérienne.

Les retrouvailles familiales ont donné lieu à un véritable défilé de mode sur le sable avec un esprit très coordonné.

Une fête mémorable entre proches

La soirée, ponctuée de cocktails, de feux d’artifice illuminant l’océan et d’un gâteau d’anniversaire décoré avec les thèmes de la marque de tequila de Kendall, a été aussi festive qu’émouvante. Khloé Kardashian a partagé un message plein d’émotion sur Instagram, louant l’évolution et la lumière que Kendall dégage à 30 ans.

Cet événement a ainsi marqué le passage à une nouvelle décennie pour la mannequin Kendall Jenner qui continue de fasciner par son élégance et sa simplicité.