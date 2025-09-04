À 42 ans, Emily Blunt fascine dans une robe étincelante

Sur le tapis rouge de la Mostra de Venise, Emily Blunt a récemment fait tourner toutes les têtes. Pour l’avant-première du film « The Smashing Machine », l’actrice a brillé dans une robe spectaculaire signée Tamara Ralph.

Un look digne des plus grandes divas

À l’occasion de la projection très attendue de « The Smashing Machine » au Palazzo del Cinema, Emily Blunt est apparue resplendissante dans une robe rose pâle entièrement sertie de cristaux. Cette création couture, issue de la collection automne-hiver 2025 de la styliste Tamara Ralph, mettait parfaitement en valeur la silhouette de l’actrice tout en jouant avec les volumes et la lumière.

Avec son décolleté en cœur structuré, ses découpes latérales subtiles et son drapé latéral fluide, la robe offrait un équilibre parfait entre glamour et sophistication. Un look à la fois architectural et résolument couture, qui a immédiatement captivé les objectifs des photographes.

Des détails qui subliment

Pour compléter ce look éblouissant, Emily Blunt a misé sur des accessoires d’exception : boucles d’oreilles scintillantes et bagues signées Tiffany & Co., ainsi que des sandales plateformes Rene Caovilla, tout en élégance.

Côté mise en beauté, elle a adopté un maquillage dans les tons lilas, qui venait subtilement contraster avec sa nouvelle couleur de cheveux « cinnamon spice » – un roux chaud et lumineux qui souligne encore davantage son teint. Coiffure souple, regard lumineux : l’actrice affichait une allure à la fois moderne et intemporelle.

Une star, un rôle, un tapis rouge

Emily Blunt était présente pour défendre « The Smashing Machine », où elle incarne Dawn Staples, l’épouse de Mark Kerr, célèbre champion de MMA des années 90, interprété par Dwayne Johnson. Ce rôle fort, ancré dans un biopic intense, montre une nouvelle facette du jeu d’Emily Blunt, qui n’hésite pas à alterner entre grandes fresques historiques et drames intimes.

Déjà très remarquée pour ses performances dans « Oppenheimer » et « A Quiet Place », l’actrice Emily Blunt continue donc de séduire par ses choix artistiques – et ses apparitions toujours impeccables sur tapis rouge.