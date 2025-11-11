« Déesse », « icône »… Les dernières photos de Rosalía mettent tout le monde d’accord

Fabienne Ba.
@rosalia.vt/Instagram

L’autrice-compositrice-interprète, musicienne, productrice et actrice espagnole Rosalía captive une fois de plus son public avec des photos récentes où elle pose en couverture du magazine espagnol El País.

Une nouvelle ère avec l’album « Lux »

La chanteuse espagnole affiche un style épuré, accompagnant la sortie de son nouvel album « Lux », symbolisé par une longue jupe blanche évoquant une pureté divine. Ce shooting salué par ses fans marque une nouvelle ère artistique et vestimentaire pour l’artiste, mêlant lumière et transcendance.

Sorti le 7 septembre 2025, l’album « Lux » signe une étape majeure pour Rosalía, qui affirme sa conquête de la pop mondiale tout en explorant des thématiques spirituelles et lumineuses. Sa pochette d’album, la montre en nonne immaculée avec un halo capillaire, signe l’audace stylistique et artistique de cette période.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

Rosalía célébrée par ses fans

Les fans ne tarissent pas d’éloges, qualifiant Rosalía de « divine », « déesse » ou encore « ange » sous ses publications. Ce flot de commentaires admiratifs traduit un véritable « culte » autour de l’artiste, dont l’image dépasse le simple cadre musical pour toucher à une dimension presque spirituelle. En cultivant une esthétique à la fois mystique et avant-gardiste, Rosalía parvient à fusionner la tradition et la modernité : une dualité déjà au cœur de son album. Ce soutien massif témoigne ainsi de l’impact profond de ses choix visuels et symboliques, qui résonnent avec une génération sensible à l’authenticité, à la liberté créative et à la puissance émotionnelle qu’incarne la chanteuse.

Une carrière en pleine ascension

Depuis son explosion internationale en 2018 avec « El Mal Querer », Rosalía a multiplié les collaborations avec des artistes comme Bad Bunny, The Weeknd ou Björk. Son implication dans la série à succès « Euphoria » en 2026 aux côtés de l’actrice, productrice et mannequin américaine Zendaya marque aussi son entrée dans de nouveaux horizons artistiques.

Avec « Lux », Rosalía confirme ainsi qu’elle ne se contente pas de suivre les tendances : elle les redéfinit. Entre spiritualité et modernité, la chanteuse espagnole impose une vision artistique où la musique, la mode et l’image fusionnent en une œuvre totale.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
Article précédent
« Elle ne tenait plus debout » : la chute de cette chanteuse coréenne relance un débat (Vidéo)
Article suivant
Bottes vernies + jupe : cette mannequin allemande casse les codes à 49 ans

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

Bottes vernies + jupe : cette mannequin allemande casse les codes à 49 ans

Toujours à la pointe de la tendance, Diane Kruger prouve qu’elle maîtrise l’art du chic. Aperçue dernièrement dans...

« Elle ne tenait plus debout » : la chute de cette chanteuse coréenne relance un débat (Vidéo)

Icône de la K-pop et figure adulée de la scène sud-coréenne, HyunA a toujours incarné l’énergie, le glamour...

« Des sosies » : la photo du prince William qui ravive un souvenir iconique de Lady Di

De passage à Rio de Janeiro (Brésil) pour défendre la cause environnementale, le prince William a recréé un...

À 54 ans, Winona Ryder fait sensation avec sa nouvelle coupe

Winona Ryder a une fois de plus prouvé qu’elle est une icône intemporelle lors de la première de...

Michelle Heaton révèle le secret pour se sentir bien dans son corps à 46 ans

Michelle Heaton rayonne. Chanteuse, actrice, maman et femme inspirante, elle incarne une forme de confiance qui donne envie....

Meghan Markle fait son grand retour en tant qu’actrice au cinéma

Meghan Markle effectue un retour très remarqué au cinéma après 8 ans d'absence, en décrochant un rôle dans...