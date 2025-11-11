« Déesse », « icône »… Les dernières photos de Rosalía mettent tout le monde d’accord

L’autrice-compositrice-interprète, musicienne, productrice et actrice espagnole Rosalía captive une fois de plus son public avec des photos récentes où elle pose en couverture du magazine espagnol El País.

Une nouvelle ère avec l’album « Lux »

La chanteuse espagnole affiche un style épuré, accompagnant la sortie de son nouvel album « Lux », symbolisé par une longue jupe blanche évoquant une pureté divine. Ce shooting salué par ses fans marque une nouvelle ère artistique et vestimentaire pour l’artiste, mêlant lumière et transcendance.

Sorti le 7 septembre 2025, l’album « Lux » signe une étape majeure pour Rosalía, qui affirme sa conquête de la pop mondiale tout en explorant des thématiques spirituelles et lumineuses. Sa pochette d’album, la montre en nonne immaculée avec un halo capillaire, signe l’audace stylistique et artistique de cette période.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

Rosalía célébrée par ses fans

Les fans ne tarissent pas d’éloges, qualifiant Rosalía de « divine », « déesse » ou encore « ange » sous ses publications. Ce flot de commentaires admiratifs traduit un véritable « culte » autour de l’artiste, dont l’image dépasse le simple cadre musical pour toucher à une dimension presque spirituelle. En cultivant une esthétique à la fois mystique et avant-gardiste, Rosalía parvient à fusionner la tradition et la modernité : une dualité déjà au cœur de son album. Ce soutien massif témoigne ainsi de l’impact profond de ses choix visuels et symboliques, qui résonnent avec une génération sensible à l’authenticité, à la liberté créative et à la puissance émotionnelle qu’incarne la chanteuse.

Une carrière en pleine ascension

Depuis son explosion internationale en 2018 avec « El Mal Querer », Rosalía a multiplié les collaborations avec des artistes comme Bad Bunny, The Weeknd ou Björk. Son implication dans la série à succès « Euphoria » en 2026 aux côtés de l’actrice, productrice et mannequin américaine Zendaya marque aussi son entrée dans de nouveaux horizons artistiques.

Avec « Lux », Rosalía confirme ainsi qu’elle ne se contente pas de suivre les tendances : elle les redéfinit. Entre spiritualité et modernité, la chanteuse espagnole impose une vision artistique où la musique, la mode et l’image fusionnent en une œuvre totale.