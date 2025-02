Avocate et Miss Buenos Aires à plus de 60 ans, qui est Alejandra Rodríguez ?

Alejandra Rodríguez a mis un coup de pied dans la fourmilière des concours de beauté en devenant Miss Buenos Aires à l’âge de 61 ans, le 25 avril 2024. Cette avocate a prouvé que la beauté et l’élégance n’ont ni date d’expiration ni cadre préétabli. Entre réflexion juridique et podiums, qui est donc cette femme qui révolutionne les standards ?

Une victoire qui casse les codes

Les concours de beauté ont longtemps été le terrain de jeu de jeunes femmes souvent réduites à leur apparence. Alejandra Rodríguez, elle, est venue bousculer tout cela. Avec sa prestance naturelle et son assurance, elle a conquis le jury de l’élection régionale de Miss Univers à Buenos Aires.

Son sacre n’est pas juste une victoire personnelle, c’est une révolution. Elle devient ainsi la première candidate seniore à remporter une étape d’un concours régional menant à Miss Univers en Argentine. Rien que ça ! Au-delà de l’exploit, son couronnement envoie un message fort : la beauté n’est pas une question d’âge.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Individual Beauty | Kosmetikstudio Wien | Beauty Salon Vienna (@individualbeautywien)

Une femme engagée et passionnée

Avant d’être Miss Buenos Aires, Alejandra Rodríguez était (et reste) une avocate. Spécialisée dans la défense des droits des femmes, elle consacre sa carrière à combattre les inégalités et à promouvoir une société plus juste. Une femme qui jongle donc entre les salles d’audience et les projecteurs, prouvant qu’on peut être à la fois intellectuelle, engagée et magnétique sur un podium.

En participant à ce concours, elle ne cherchait pas simplement à se prouver quelque chose, mais bien à faire évoluer les mentalités. Sa présence dans cette compétition était un acte militant, un appel à reconnaître la diversité des parcours et des expériences des femmes, peu importe leur âge.

Une révolution pour les concours de beauté ?

Pendant des décennies, les concours de beauté ont suivi les mêmes règles strictes (et dépassées). Ces dernières années, les choses commencent à bouger. On voit de plus en plus des candidates avec des morphologies variées, des mamans, ou encore des femmes transgenres tenter leur chance.

L’élection d’Alejandra Rodríguez, en tant que Miss Buenos Aires 2024, pousse un peu plus cette évolution en normalisant la présence des femmes seniores dans ces concours. Cela signifie-t-il qu’on va voir plus de femmes de 50, 60, voire 70 ans fouler les podiums dans les années à venir ? On l’espère ! Parce que la beauté ne devrait jamais être enfermée dans une tranche d’âge.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Guillermo Encabo 📸🇦🇷 Argentina (@ph.guillencabo)

Alejandra Rodríguez incarne la persévérance, la confiance en soi et la liberté de défier les conventions. Son message est simple mais puissant : « osez, à tout âge ». Ne laissez pas les normes dicter ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire. Que ce soit dans un concours de beauté, une nouvelle carrière, une passion enfouie ou encore un projet, il n’y a pas de date limite pour se lancer. Alejandra Rodríguez nous montre que chaque ride raconte une histoire, chaque année ajoutée est une victoire.