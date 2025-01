À 56 ans, Naomi Watts se confie sur sa ménopause précoce

Naomi Watts, actrice et militante de la santé des femmes, a publié son nouvel ouvrage, Dare I Say It: Everything I Wish I’d Known about Menopause, le 21 janvier 2025. Contrairement aux autobiographies courantes de célébrités, cet ouvrage combine son récit personnel, des conseils d’experts et des témoignages de proches. Son objectif : rendre la ménopause moins taboue et offrir un soutien aux femmes qui traversent cette étape naturelle.

Lever le voile sur un sujet sensible

« Les femmes ont trop longtemps enduré la ménopause en silence, avec peu d’accès à l’information et au soutien nécessaire », déclare Naomi Watts dans une interview accordée au média People. Son livre vise à ouvrir le dialogue et à proposer des ressources utiles à toutes celles qui, comme elle, vivent ces bouleversements physiques et émotionnels.

Dans Dare I Say It, Naomi Watts partage ainsi son expérience de la périménopause et de la ménopause, entamée dès la trentaine. Elle évoque en particulier ses nuits blanches répétées : « L’insomnie a été mon symptôme le plus difficile à gérer. Le manque de sommeil entraîne un manque de concentration, du brouillard mental, des migraines, de l’anxiété et du stress ». Afin d’éclairer son propos, l’actrice et productrice britannique sollicite l’avis de spécialistes et recueille des témoignages de femmes confrontées à des situations similaires. Elle souhaite ainsi rappeler que la ménopause, bien qu’inconfortable pour certaines, mérite avant tout une approche informée et bienveillante.

Un combat pour la maternité

Naomi Watts se confie également sur ses difficultés à devenir mère, dues à sa ménopause précoce. Elle raconte dans son livre ses multiples tentatives pour concevoir, notamment avec son ex-compagnon Liev Schreiber : « J’aurais mangé les ongles de mon chien si on m’avait dit que ça aiderait ».

Après avoir traversé des épisodes éprouvants, elle a finalement eu deux enfants, à l’âge de 38 et 40 ans. Elle admet avoir sous-estimé la complexité d’une grossesse après 35 ans, soulignant l’importance d’une meilleure information sur la fertilité et la ménopause.

Cet ouvrage s’inscrit dans l’action militante que Naomi Watts mène depuis plusieurs années autour de la santé féminine. Elle a notamment rédigé l’introduction de Menopause Is Hot: Everything You Need to Know to Thrive (Mariella Frostrup et Alice Smellie), co-organisé The New Pause Symposium en 2022 et fondé Stripes, une marque dédiée aux femmes ménopausées.

Avec Dare I Say It: Everything I Wish I’d Known about Menopause, Naomi Watts invite à une discussion plus libre autour de la ménopause et de ses implications. À travers son témoignage et les ressources compilées, l’actrice et productrice britannique espère contribuer à briser les tabous persistants et à mieux accompagner celles qui traversent cette phase de la vie.