Drew Barrymore célèbre son amitié avec Cameron Diaz dans un message émouvant

L’actrice américaine Drew Barrymore a rendu un vibrant hommage à sa meilleure amie. Elle a partagé sur Instagram un carrousel de photos en compagnie de l’actrice américaine Cameron Diaz, accompagné d’un message touchant sur leur amitié de longue date. Une déclaration pleine de tendresse, qui a séduit ses abonnés et invite chacun à célébrer ses proches.

Une amitié née à l’adolescence

Dans sa publication, Drew Barrymore revient sur les origines de ce lien précieux. « Cameron et moi sommes meilleures amies depuis l’adolescence », écrit-elle, en légende d’une série de selfies complices. Une amitié qui dure donc depuis plusieurs décennies, et que les deux actrices ont su préserver au fil du temps, malgré leurs carrières respectives et les aléas de la vie. Les clichés partagés, spontanés et sans artifice, témoignent de cette complicité intacte.

Un soutien dans les bons comme les mauvais moments

Au-delà de la longévité de cette amitié, c’est sa profondeur que souligne l’actrice. « Elle a été là pour moi dans les bons comme dans les mauvais moments », confie Drew Barrymore. Une manière de saluer le rôle essentiel que joue Cameron Diaz dans sa vie, bien au-delà du simple lien professionnel. « C’est ma raison d’être », ajoute même Drew Barrymore, résumant en quelques mots toute l’importance de cette présence à ses côtés.

Un message qui invite à célébrer ses proches

Drew Barrymore ne s’est pas contentée de célébrer sa propre amitié : elle a aussi voulu inspirer ses abonnés. « Qui a été là pour vous ? Montrons aux gens l’amour qu’ils méritent ! », a-t-elle écrit, avant de conclure par un tendre « Hé Cameron, je t’aime ». Une invitation à exprimer sa reconnaissance envers ceux qui comptent, qui a particulièrement résonné auprès de sa communauté. Un joli rappel de l’importance de cultiver et d’honorer ses amitiés.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Drew Barrymore (@drewbarrymore)

Deux actrices fidèles en amitié

Cette complicité entre Drew Barrymore et Cameron Diaz n’est pas un secret. Les deux femmes, qui ont notamment partagé l’affiche de la saga « Charlie et ses drôles de dames », ont souvent évoqué leur amitié au fil des années. Une amitié sincère et durable, à rebours de l’image parfois superficielle prêtée au monde du cinéma. À travers ce message, Drew Barrymore confirme, une fois de plus, la valeur qu’elle accorde à ce lien.

Avec ce message émouvant, Drew Barrymore signe ainsi un bel hommage à l’amitié – la sienne, mais aussi celle qui unit chacun à ses proches. Entre tendresse et sincérité, elle rappelle combien ces liens précieux méritent d’être célébrés. Un message lumineux, qui a, sans surprise, touché ses nombreux fans.