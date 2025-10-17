Jennifer Lopez révèle qui embrasse le mieux à Hollywood !

En pleine promotion de sa nouvelle comédie musicale « Kiss of the Spider Woman », Jennifer Lopez a profité d’un passage télévisé pour faire une révélation qui a enflammé Hollywood : parmi tous ses célèbres partenaires à l’écran, un seul décroche la palme du meilleur bisous, selon elle.

Jennifer Lopez balance : « Brett Goldstein embrasse le mieux ! »

C’est sur le plateau du talk-show « Watch What Happens Live », animé par la personnalité de télévision américaine Andy Cohen, que Jennifer Lopez a joué le jeu de la franchise.

Interrogée sur son « meilleur bisous à l’écran”, l’actrice, chanteuse, productrice, danseuse et femme d’affaires américaine a eu le choix entre une longue liste de partenaires prestigieux : George Clooney (film « Hors d’atteinte »), Matthew McConaughey (« Un mariage trop parfait »), Ralph Fiennes (« Coup de foudre à Manhattan »), Richard Gere (« Shall We Dance ? ») ou encore Owen Wilson (« Marry Me »). Sans hésiter, elle a répondu : « Je viens de tourner un film avec Brett Goldstein, et je dirais que c’est lui qui embrasse le mieux ! ».

Qui est Brett Goldstein qui a conquis J.Lo ?

Acteur, humoriste et écrivain anglais, Brett Goldstein s’est fait connaître grâce à son rôle de Roy Kent dans la série multi-primée « Ted Lasso ». Récompensé de deux Emmy Awards, il s’est imposé comme l’un des talents les plus en vue de sa génération aux États-Unis. Il donne aujourd’hui la réplique à Jennifer Lopez dans « Office Romance », une comédie romantique écrite et coproduite par lui-même, attendue prochainement sur Netflix.

Un duo qui affole déjà les fans

Leur alchimie à l’écran a alimenté les rumeurs bien avant la sortie du film. Plusieurs sources de tournage ont évoqué une « complicité naturelle » entre les deux étoiles du cinéma. Quand Jennifer Lopez a dévoilé que Brett Goldstein était « son meilleur partenaire de scène », les fans n’ont donc pas tardé à relancer la conversation sur les réseaux sociaux – entre admiration, humour et nostalgie pour les bisous cultes de la filmographie de J.Lo.

Avec cette déclaration anecdotique, Jennifer Lopez prouve qu’après vingt ans de comédies romantiques, elle sait encore surprendre. Et visiblement, Hollywood n’a pas fini de parler de ce nouveau duo Lopez-Goldstein explosif.

