Cette joueuse de tennis brise les tabous autour de la chirurgie esthétique

Après 10 mois d’absence dus à un problème d’oreille interne, Océane Dodin a fait son grand retour sur les courts, et son choix d’opérer sa poitrine suscite de nombreux débats dans le monde du sport. Plutôt que d’éviter la question, la joueuse lilloise décide de la traiter de front : « Je suis peut-être la première à jouer avec les seins refaits, il faut bien une première à tout ».

Une démarche assumée, loin des stéréotypes

Contrairement à certaines athlètes contraintes de réduire leur poitrine pour des raisons physiques, Océane a souhaité effectuer une augmentation mammaire, profitant de sa période d’arrêt pour réaliser ce projet longtemps mûri. Elle déclare que ce choix n’a rien d’extravagant : « Ce sont juste des seins, c’est rien ». La sportive refuse de laisser son image ou sa performance être définie par des tabous corporels, rappelant que d’autres joueuses arborent des poitrines tout aussi marquées, naturelles ou pas.

Un impact positif sur l’estime de soi

Océane Dodin n’hésite pas à expliquer que cette transformation lui a permis de se sentir mieux dans son corps. Elle affirme ne pas regretter son intervention et souligne qu’elle reste tout aussi compétitive sur les courts. Elle veut remettre au centre du débat le bien-être et l’équilibre personnel des sportives, trop souvent vues comme des « robots » par le public : « Nous avons une vie privée, des amis, d’autres choses ».

Affronter le regard des autres et relancer sa carrière

Le retour d’Océane Dodin a provoqué des réactions variées, parfois moqueuses, mais la joueuse continue d’aborder le sujet sans filtre. Retombée au 477e rang mondial et bénéficiant d’un classement protégé, elle vise les qualifications de l’Open d’Australie 2026, espérant retrouver le niveau qui l’avait déjà emmenée en huitième de finale du tournoi en 2024.

À travers ce récit, Océane Dodin affirme ainsi le droit de toute femme à disposer de son corps selon son désir, tout en renouvelant la discussion sur la diversité physique dans le sport de haut niveau.