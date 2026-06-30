Dua Lipa partage les plus beaux moments de sa lune de miel en Italie

Léa Michel
@dualipa / Instagram

L’auteure-compositrice-interprète britannique Dua Lipa savoure pleinement sa vie de jeune mariée. Quelques semaines après son mariage avec l’acteur Callum Turner, elle a partagé sur Instagram une série de photos de sa lune de miel, sous le soleil de l’Italie. Entre décor idyllique, moments de complicité et bonheur radieux, elle a offert à ses abonnés un aperçu de cette parenthèse enchantée.

Une lune de miel idyllique en Italie

C’est dans un cadre de rêve que Dua Lipa a posé ses valises. Elle profite d’un séjour ensoleillé sur la côte toscane, qu’elle a elle-même décrit comme un véritable « paradis sur terre ». Au fil de son carrousel de photos, on la découvre détendue et rayonnante, profitant des paysages, du soleil et de la douceur de vivre italienne. Une escapade romantique, à la hauteur de l’événement qu’elle célèbre.

Des moments de complicité avec son mari

Au-delà du décor, ces clichés respirent l’amour et la complicité. Sur certaines images, prises sur le vif, Dua Lipa pose aux côtés de son mari, Callum Turner, dans des instants spontanés et tendres. Sur l’un des selfies, le couple affiche son bonheur, tandis que la chanteuse arbore fièrement sa nouvelle alliance, assortie à sa bague de fiançailles. Des images empreintes de douceur, qui témoignent du bonheur des jeunes mariés.

 

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Un mariage célébré en Sicile

Cette lune de miel fait suite à un mariage très commenté. Dua Lipa et Callum Turner se sont en effet dit « oui » lors de célébrations qui se sont étalées sur trois jours, en Sicile. Un événement à la hauteur de la notoriété du couple, qui marque une nouvelle étape dans leur histoire. Dua Lipa, visiblement comblée, ne cache pas son bonheur depuis ces noces.

Avec ces photos de sa lune de miel italienne, Dua Lipa offre ainsi à ses abonnés une parenthèse aussi solaire que romantique. Entre décor de rêve, complicité avec son mari et bonheur de jeune mariée, elle savoure pleinement ce moment unique. De quoi, sans surprise, ravir ses fans, heureux de la voir épanouie.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
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