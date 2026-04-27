Ce duo choisi par Harper Beckham pourrait bien devenir l’inspiration de la saison

Quand Victoria Beckham célèbre sa nouvelle collaboration avec Gap à New York, c’est sa fille Harper, tout aussi remarquée que sa mère, qui capte l’attention. À 14 ans, l’adolescente impose déjà un style bien à elle, en parfait contraste avec l’élégance couture de sa mère.

Une apparition rare mère-fille à New York

Le 24 avril 2026, la styliste et femme d’affaires britannique Victoria Beckham organisait un événement Nordstrom à New York pour célébrer sa collaboration avec la marque Gap. C’est dans ce cadre que Harper Beckham a fait une apparition aux côtés de sa mère – un moment d’autant plus remarqué que la fille se montre rarement en public. Les photos, publiées par Victoria sur ses stories Instagram, ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux.

Ce qui a le plus frappé les observateurs, c’est la ressemblance saisissante entre la mère et la fille. Harper arborait un blowout blond avec une raie centrale, en écho direct au nouveau balayage blond doré de Victoria, dévoilé quelques jours plus tôt lors d’une apparition dans la Today Show le 21 avril. Deux générations, deux styles, une même signature capillaire.

Le duo mode crop top et taille basse

Alors que sa mère misait sur une robe midi structurée en blocs de couleurs – rose poudré, bleu ciel et gris – Harper a choisi un registre diamétralement opposé. La lycéenne portait un crop top noir à manches courtes laissant apparaître le ventre, associé à un pantalon large taille basse également noir. Des sandales à talons à bout ouvert venaient élever l’ensemble sans trahir l’esprit décontracté du look. Une tenue monochrome, minimaliste et résolument dans l’air du temps Gen Alpha.

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Un duo contrasté qui devient une tendance à lui seul

Le contraste entre les deux tenues – l’une couture et colorée, l’autre casual et monochrome – a suscité autant de réactions que l’événement lui-même. Beaucoup y ont vu une illustration parfaite de la façon dont la mode se transmet et se réinterprète entre générations. Harper Beckham, avec ce simple duo crop top et taille basse, a peut-être signé sans le savoir l’une des inspirations les plus copiées de ce printemps.

En mêlant décontraction et références Y2K remises au goût du jour, Harper Beckham confirme finalement surtout que la relève mode est déjà là. Face au chic maîtrisé de Victoria Beckham, son duo crop top et pantalon taille basse incarne une nouvelle génération qui n’hésite pas à casser les codes. Une chose est sûre : ce look aperçu à New York pourrait bien s’imposer comme l’uniforme casual le plus désirable de la saison.