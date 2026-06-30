À Wimbledon, la joueuse de tennis Naomi Osaka fait sensation avec une tenue spectaculaire

Julia P.
@naomiosaka / Instagram

La joueuse de tennis japonaise Naomi Osaka a fait sensation à son arrivée sur le court, vêtue d’une tenue blanche inspirée du kimono. Une apparition aussi chic que pleine de sens, qui a déclenché les acclamations du public.

Une robe inspirée du kimono

Pour fouler le gazon londonien, Naomi Osaka a opté pour une longue robe à volants, d’inspiration cérémonielle japonaise. Brodée de grues et de fleurs de cerisier, la pièce a été imaginée aux côtés de la créatrice tokyoïte Hana Yagi. Elle y a associé un ornement traditionnel pour cheveux, le kanzashi. Détail remarquable : la robe, entièrement blanche, respectait scrupuleusement le célèbre code vestimentaire du tournoi. Confectionnée à partir de sept textiles différents, elle réutilisait notamment des kimonos vintage et une robe de mariée traditionnelle.

Un hommage à ses racines

Au-delà de l’esthétique, cette tenue avait une portée symbolique forte. Naomi Osaka a expliqué que l’attachement de Wimbledon à la tradition l’avait incitée à se pencher sur son propre héritage culturel. « Je pense à la silhouette la plus iconique qui soit, et pour moi, c’est le kimono », a-t-elle confié. Elle a également cité une source d’inspiration inattendue : le personnage incarné par Lucy Liu dans le film « Kill Bill », vêtu d’un kimono blanc. Une manière, pour elle, de rendre hommage au Japon.

La mode comme moyen d’expression

Pour Naomi Osaka, chaque entrée sur le court est une occasion de raconter une histoire. Avant son match, elle a d’ailleurs retiré sa longue robe pour dévoiler une tenue de sport blanche, ornée de fleurs en relief, qui a affiché complet quelques heures seulement après sa mise en vente. Connue pour son sens du style, Naomi Osaka confirme, une fois encore, son goût pour les apparitions spectaculaires. Loin de se contenter de performances sportives, la championne fait de chaque entrée en scène un véritable moment mode, scruté par ses fans à travers le monde.

Avec cette tenue inspirée du kimono, Naomi Osaka a ainsi marqué les esprits dès le premier jour de Wimbledon. Elle prouve, une nouvelle fois, qu’elle sait conjuguer sport et style. De quoi, sans surprise, ravir ses fans, toujours curieux de découvrir sa prochaine apparition.

Julia P.
Julia P.
Je suis Julia, une journaliste passionnée par la découverte et le partage d'histoires captivantes. Avec une plume créative et un regard aiguisé, je m'efforce de donner vie aux sujets les plus divers, des tendances en vogue aux questions de société en passant par les délices culinaires et les secrets de beauté.
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