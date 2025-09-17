Kylie Jenner et Hailey Bieber, plus complices que jamais dans une vidéo beauté pétillante

La personnalité de téléréalité et influenceuse américaine Kylie Jenner et la mannequin et entrepreneuse américaine Hailey Bieber affichent une complicité éclatante dans une récente vidéo beauté pétillante, avec des échanges de rires, célébrant l’amitié et la solidarité entre femmes.

Une amitié qui s’affiche et se renouvelle

Sur Instagram, Kylie et Hailey se retrouvent devant l’objectif pour une vidéo « get ready with us » depuis une voiture, où elles partagent gestes de maquillage, sourires sincères et regards complices. Vêtues de tenues sobres, elles démontrent une affection sans réserve, renforcée par des années d’amitié médiatisée.

Un message de soutien et de bienveillance

Face à la pression constante et aux jugements sur leur image, les deux stars renvoient une image positive de l’entraide féminine : leurs échanges dans la vidéo sont relayés comme une ode à la sororité et à la confiance partagée, loin des clichés de rivalité entre célébrités.

Une viralité immédiate et des fans conquis

Cette vidéo beauté pétillante cumule les réactions enthousiastes : les internautes saluent l’énergie « girl power », le charme du duo et leur capacité à se soutenir, même dans un univers ultra-compétitif comme celui de la beauté et de la mode. Certains fans réclament même une collaboration entre les deux marques de cosmétique des amies (Kylie Cosmetics et Rhode).

En résumé, cette vidéo beauté est bien plus qu’une « démonstration de glamour » : elle incarne la force d’une amitié authentique et l’importance du soutien entre femmes dans les médias et sur les réseaux.

