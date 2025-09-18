« Elle ne vieillit pas ! » : à 48 ans, Shakira s’affiche à la plage

Shakira continue de faire sensation sur les réseaux sociaux. La chanteuse et auteure-compositrice-interprète colombienne a dernièrement enflammé Instagram en partageant une série de photos prises sur une plage au Mexique, où elle apparaît dans un deux pièces rose-doré orné de perles.

Une apparition solaire

Dans les clichés, l’interprète de « She Wolf » pose sur le sable, les cheveux mouillés et la peau illuminée par le soleil. Tantôt agenouillée au bord de l’eau, tantôt allongée sur le côté avec un large sourire, Shakira alterne entre poses photos et moments plus spontanés. Une image la montre même en plein saut, éclatant de rire, comme si elle profitait pleinement de l’instant. En légende, elle a simplement écrit : « Salvajísima en una playa de México » (« Sauvage sur une plage du Mexique »).

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Shakira (@shakira)

Un look qui séduit ses fans

Son deux pièces rose-doré a particulièrement retenu l’attention. Le haut, de style brassière au décolleté plongeant, est décoré de longues franges perlées tombant sur son ventre, tandis que le bas taille basse est agrémenté de détails assortis. Une tenue qui met en valeur sa silhouette et donne une allure à la fois glamour et bohème.

Dans les commentaires, ses abonnés se sont montrés émerveillés par son apparence. On peut lire : « Elle ne vieillit pas ! », « Toujours aussi magnifique », ou encore « Une vraie déesse ».

À travers ces clichés, Shakira prouve ainsi une nouvelle fois qu’elle maîtrise l’art de conjuguer naturel et glamour. Entre énergie communicative, confiance en soi et style affirmé, la star continue de séduire bien au-delà de la scène musicale. Elle incarne plus que jamais une icône intemporelle, inspirant ses fans à célébrer la joie, la liberté et l’éclat de chaque instant.