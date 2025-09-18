« Elle est trop grosse » : Lauren Jauregui visée par des critiques sur son corps

Lauren Jauregui (du groupe Fifth Harmony) fait dernièrement face, sur les réseaux sociaux, à une vague de critiques autour de son physique. De nombreux internautes affirment qu’elle aurait beaucoup grossi, comparant même son corps à des objets – des propos abjectes et blessants.

Une pluie de commentaires négatifs

Sur les réseaux sociaux, de nombreux messages se sont focalisés sur l’apparence de la chanteuse américaine d’origine cubaine dans différentes vidéo de son concert. Certaines personnes, parfois anciens fans, ont publié des critiques blessantes, affirmant que Lauren avait « beaucoup trop grossi » par rapport à ses débuts dans le groupe.

D’autres ont été encore plus durs, allant jusqu’à utiliser des termes dégradants comme « elle ressemble à un tank ». Des propos qui ont rapidement fait réagir, et qui rappellent la violence des jugements liés à l’apparence dans l’industrie musicale, en particulier pour les femmes.

Quand l’apparence prend le pas sur la musique

Lors de cette réunion scénique, l’attention aurait pu rester sur l’énergie retrouvée du groupe et l’émotion de revoir les anciennes membres réunies. Les critiques sur le corps de Lauren Jauregui (du groupe Fifth Harmony) montrent à quel point les chanteuses sont encore trop souvent jugées davantage sur leur apparence que sur leur talent artistique.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lauren Jauregui (@laurenjauregui)

Une conclusion nécessaire

Ces réactions soulignent un problème récurrent : la tendance à commenter, critiquer ou rabaisser le corps des autres, surtout dans un contexte public. Le corps d’une artiste n’appartient pas au débat, et les propos dévalorisants ne devraient jamais occulter son travail ou son talent.

En définitive, il est important de rappeler que chaque personne vit des changements physiques au fil du temps, et que le respect devrait primer sur les jugements hâtifs. La réunion de « Fifth Harmony » aurait pu être célébrée pour ce qu’elle était : un moment musical fort et symbolique, et non un prétexte pour attaquer une femme sur son apparence.