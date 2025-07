Emily Ratajkowski ose l’imprimé le plus sensuel de l’été en vintage

Sous le soleil écrasant de New York, Emily Ratajkowski vient d’offrir une leçon de style saisissante : une robe vintage et glamour, remet au premier plan l’imprimé le plus incontournable de la saison.

Un look python signé Gucci : la renaissance d’un imprimé culte

Pour sa sortie remarquée du 16 juillet 2025, Emily Ratajkowski a choisi une mini-robe vintage Gucci issue de l’époque Tom Ford. Coupe mini, matière satinée et surtout imprimé python : chaque détail de cette pièce iconique a été pensé pour sublimer sa silhouette. Avec son décolleté plongeant jusqu’au nombril, son dos nu sculptural et sa fente subtile, la robe célèbre le glamour et insuffle une allure élégante.

L’art de conjuguer sophistication et audace

L’actrice et mannequin de 34 ans maîtrise parfaitement l’équilibre entre « too much » et raffinement. Ce choix stylistique fort s’inscrit dans une journée marathon consacrée à la promotion de la série Netflix « Too Much ». Entre interviews et plateaux télé, Emily alterne sans effort tailleur blanc, capri noir et blazer long, mais c’est sa robe aux motifs reptiliens qui électrise l’attention.

Le retour du serpent : la tendance glamour et affirmée

Longtemps boudé, l’imprimé serpent revient au sommet du podium mode, notamment grâce à Emily Ratajkowski qui le réinvente avec allure. Loin des clichés, il se porte aujourd’hui en pièce forte : robe, veste ou même total look selon les envies. L’imprimé python en version vintage apporte cet esprit glamour des années 2000, actualisé par une coupe ajustée et des accessoires minimalistes : sandales nude, cheveux plaqués et maquillage glowy ultra-léger.

Leçon de style estivale par Emily Ratajkowski

La tenue, pensée par la styliste Danielle Goldberg, prouve qu’il est possible de conjuguer audace, praticité et élégance pendant les épisodes de forte chaleur. Emily ne suit pas la mode : elle la dicte, affichant des choix vestimentaires forts qui écrivent à eux seuls un chapitre entier de style. Pour adopter à votre tour cet imprimé tendance, deux options : miser sur une pièce audacieuse ou oser le total look serpent pour un effet couture garanti.

À travers cette apparition remarquée, Emily Ratajkowski offre ainsi une nouvelle preuve que le vêtement peut devenir un manifeste. Oser le vintage python, c’est affirmer sa personnalité et savourer sans complexe le glamour estival.