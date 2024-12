Avant/après maquillage : découvrez qui se dévoile dans « Beauty Secrets » !

La série « Beauty Secrets » du magazine de mode Vogue nous plonge dans les routines et l’alimentation de figures bien connues dans les domaines de la beauté, de la mode et de la culture pop. Cette émission, qui se veut intime, partage les routines et les produits préférés des plus stars. Des masques LED aux sérums empruntés sur les étagères d’autres célébrités, en passant par l’accent mis sur le blush, dans l’édition de Vogue des meilleurs moments maquillage des célébrités de 2024, nous explorons la beauté de l’intérieur vers l’extérieur. Acteur·rice·s, musicien·ne·s, mannequins et figures culturelles telles que Keke Palmer, Kendall Jenner, Serena Williams, Tyla et Nara Smith nous ouvrent les portes de leurs salles de bains pour dévoiler leurs secrets de beauté les plus intimes.

Le soin personnel commence par les sens

On découvre par exemple que l’escrimeur américain Miles Chamley-Watson et l’actrice, scénariste et réalisatrice américaine Molly Gordon de The Bear commencent leur soin quotidien en allumant une bougie parfumée, créant ainsi une atmosphère sereine. Pendant ce temps, la chanteuse, compositrice et danseuse sud-africaine Tyla intègre la guérison sonore en tapotant un bol chantant, et l’actrice et productrice américaine Jessica Chastain ainsi que l’actrice et productrice malaisienne Michelle Yeoh pratiquent des tapotements vigoureux du visage pour revitaliser leur peau dès le matin.

Nettoyants et sérums : la fondation d’une peau rayonnante

Choisir le bon nettoyant est crucial pour maintenir une peau saine. La mannequin et entrepreneuse américaine Kendall Jenner opte pour le Jan Marini Bioglycolic Face Cleanser, tandis que l’actrice, présentatrice télé et chanteuse américaine Keke Palmer préfère le favori des pharmacies françaises, La Roche-Posay. La joueuse de tennis américaine Serena Williams choisit également La Roche-Posay pour la zone des yeux, assurant ainsi une routine de soins cohérente et efficace.

Parmi la routine de soins de 37 étapes de la chanteuse, mannequin et actrice albano-britannique Rita Ora, son produit incontournable est le Cryo De-Puffing Eye Mask de 111Skin. La chanteuse et mannequin japonaise Sakura Miyawaki du groupe LE SSERAFIM révèle son secret pour un teint éclatant : un sérum et une essence héroïque de K-beauty de Primera. Pour ses soins de la peau de mariage, la podcasteuse et animatrice américaine Alex Cooper de Call Her Daddy reste fidèle au Biba De Sousa Los Angeles Plant Stem Cell Serum, inspiré par les recommandations de la mannequin et entrepreneuse américaine Hailey Bieber.

Hydratants et écrans Solaires : essentiels pour une hydratation toute la journée

Tate McRae fait confiance à son hydratant Augustinus Bader, particulièrement important vivant à Calgary, au Canada, où le climat est notoirement sec. Un hydratant efficace est essentiel pour garder la peau hydratée et en bonne santé. L’écran solaire reste une étape incontournable dans chaque routine :

Jessica Chastain utilise Supergoop pour une protection solaire fiable.

Coco Jones recommande le SPF de Shiseido pour son efficacité sur les peaux mélanées et comme base parfaite pour le maquillage.

Soins capillaires : des cheveux lustrés et sains

La marque Olaplex continue d’être un favori parmi les célébrités grâce à ses huiles de liaison et ses lisseurs, garantissant des cheveux forts et brillants malgré les exigences de leurs emplois du temps chargés.

Les outils de beauté et la technologie de pointe

Cette année, la technologie de beauté a pris le devant de la scène dans les routines des célébrités :

Outils Gua Sha : la chanteuse et auteure-compositrice coréo-américaine Huh Yun-jin de LE SSERAFIM utilise un gua sha pour améliorer la circulation et réduire les poches.

Appareils de Cupping Facial : la Tiktokeuse, chanteuse et actrice Addison Rae incorpore le cupping facial dans ses soins de la peau pour une radiance accrue.

: la Tiktokeuse, chanteuse et actrice Addison Rae incorpore le cupping facial dans ses soins de la peau pour une radiance accrue. Machines Microcourants : Rita Ora montre des résultats remarquables en utilisant sa machine à microcourants, mettant en avant des transformations avant et après impressionnantes.

: Rita Ora montre des résultats remarquables en utilisant sa machine à microcourants, mettant en avant des transformations avant et après impressionnantes. Appareils NUFACE : l’actrice irlandaise Nicola Coughlan de Bridgerton améliore ses pommettes avec l’appareil approuvé par les esthéticiennes NUFACE .

: l’actrice irlandaise Nicola Coughlan de Bridgerton améliore ses pommettes avec l’appareil approuvé par les esthéticiennes . Masques LED : Serena Williams utilise le masque LED CurrentBody pour apaiser les inflammations, tandis qu’Abby Champion emporte toujours un stylo d’acupression pour des soins de la peau en déplacement.

Les indispensables du maquillage : baumes à lèvres et plus encore

Le soin des lèvres est une obsession partagée parmi les célébrités :

Kendall Jenner ne jure que par le baume à lèvres de sa sœur, soulignant l’importance de lèvres hydratées.

ne jure que par le baume à lèvres de sa sœur, soulignant l’importance de lèvres hydratées. Les fonds de teint et les bronzers de Charlotte Tilbury sont des incontournables, ainsi que les correcteurs de Nars et Pat McGrath .

sont des incontournables, ainsi que les correcteurs de et . Pour le contouring, Alex Cooper swears par le Makeup by Mario Contour Stick , tandis que Serena Williams préfère Fenty Beauty pour sa gamme inclusive.

, tandis que Serena Williams préfère pour sa gamme inclusive. Nara Smith est fan des produits Rhode, en particulier du Pocket Blush dans la teinte ‘Freckle’, parfait pour un look naturel et ensoleillé.

La série « Beauty Secrets » de Vogue met en lumière les routines de beauté diversifiées des plus grandes célébrités tout en offrant des insights inestimables sur les produits et les outils qui les maintiennent impeccables. Ces stars dévoilent leurs secrets de confiance, offrant une inspiration pour quiconque souhaite élever sa propre routine de beauté.