Sublime à 57 ans, Céline Dion prouve qu’un maillot noir est intemporel

Le 14 juillet 2025, Céline Dion, 57 ans, a surpris ses abonnés Instagram en partageant deux photos prises de nuit dans une piscine de rooftop, révélant la puissance d’un simple maillot une-pièce noir – preuve que certaines pièces ne se démodent jamais .

Une icône qui transcende les générations

Depuis ses débuts dans les années 1980, Céline Dion s’est imposée comme la « Queen of Power Ballads », vendant plus de 200 millions d’albums à travers le monde. Aujourd’hui encore, la chanteuse québécoise demeure une référence tant pour sa voix que pour son sens du style. À 57 ans, elle incarne l’élégance, rappelant que le raffinement n’est pas l’apanage de la jeunesse.

Le maillot noir d’une simplicité élégante

Sur le premier cliché, la star porte un maillot de bain une-pièce noir aux lignes épurées : bretelles fines, encolure classique et coupe ajustée, mettant en valeur sa silhouette avec subtilité. Accessoirisée de créoles dorées et de bracelets assortis, elle prouve qu’un look monochrome peut se suffit à lui-même pour créer un impact fort, sans artifice superflu .

Complicité artistique avec Jean-François Perreault

La chanteuse signe la légende elle-même : « Lumières de la ville, ciel étoilé et baignade au clair de lune… », rendant hommage au photographe Jean-François Perreault, son ami et collaborateur de longue date. Jean-François Perreault, qui accompagne Céline Dion depuis plus de 15 ans, a su capter l’intensité de son regard avec un éclairage minimaliste, magnifiant ainsi le contraste entre le noir profond du maillot et les reflets argentés de l’eau.

Réactions et portée du post

En moins de 24 heures, la publication a récolté plus de 120 000 « likes » et des commentaires dithyrambiques : « Tu es une déesse », « Magnifique », « La reine de l’univers ». Les fans saluent non seulement la beauté intemporelle de Céline Dion, mais aussi le message implicite : l’assurance et le charisme transcendent les années. Cet élan de soutien met en lumière l’importance de valoriser toutes les morphologies et toutes les tranches d’âge dans l’univers de la mode.

Le maillot noir, un classique indémodable

Le maillot noir incarne la quintessence de l’élégance balnéaire : sobre, polyvalent et toujours chic. Adopté par Audrey Hepburn dans les années 1960, il est revenu en force à chaque décennie, porté par les icônes du cinéma et de la mode. Céline Dion, en le remettant à l’honneur, prouve qu’un basique bien choisi peut traverser les époques sans jamais perdre de sa superbe.

Au-delà de l’esthétique, ce post Instagram témoigne ainsi de la confiance retrouvée de Céline Dion après plusieurs années marquées par son diagnostic de syndrome de la personne raide en 2022. À 57 ans, elle confirme que le maillot de bain noir reste l’un des indispensables de l’été. En associant sobriété, sensualité et assurance, elle offre une leçon de style et d’empowerment. Preuve que l’élégance n’est pas une question d’âge !