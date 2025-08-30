En tenue de bain avec ses copines, Selena Gomez fait réagir

Quelques mois avant son mariage avec Benny Blanco, Selena Gomez s’est offert une parenthèse festive entourée de ses amies les plus proches. Dans un cadre idyllique, elle a partagé sur Instagram des clichés d’un séjour placé sous le signe de la complicité et de la célébration.

Un EVJF entre glamour, fun et amitié

Sur ces photos inédites, la chanteuse arbore un deux-pièces blanc et un voile de future mariée, dévoilant une silhouette amincie très commentée par la presse et les internautes. De la chambre d’hôtel décorée à la sortie en bateau, Selena rayonne et affiche la joie d’être entourée pour célébrer son passage vers une nouvelle étape de vie.

View this post on Instagram A post shared by Selena Gomez (@selenagomez)

Les internautes sous le charme

La publication de Selena a généré une véritable vague d’enthousiasme, entre compliments sur sa beauté, sa tenue et la sincérité de ses sourires. Les fans saluent l’énergie positive du groupe et apprécient la simplicité des moments partagés, loin des clichés superficiels. L’événement rappelle aussi à quel point, au-delà des apparences, l’essentiel reste l’amitié et le partage.

Un message de bienveillance et de self-love

Malgré les polémiques passées sur son poids et sa santé, Selena Gomez profite de cette occasion pour réaffirmer son engagement envers le bien-être personnel. Elle se montre naturelle, affranchie des diktats et fidèle à celles qui comptent pour elle. Ces photos deviennent ainsi un symbole d’acceptation, d’amour et de célébration de la féminité en toutes circonstances.

Entre glamour et authenticité, Selena Gomez inspire ses admirateurs et rappelle que les plus beaux souvenirs sont toujours ceux que l’on vit entouré des siens.