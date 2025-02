L’étrange superstition que Dua Lipa partage avec toute sa famille

Si le commun des mortels touche du bois pour se porter chance ou arbore un trèfle à quatre feuilles en pendentif, Dua Lipa, elle, entretient une croyance bien moins « ordinaire ». La pop star des temps modernes qui nous fait volontiers pousser la chansonnette avec ses tubes entêtants a révélé une curieuse superstition, que toute sa famille applique d’ailleurs assidûment. Il n’est pas question de fer à cheval, de chiffre porte-bonheur ou d’étoile filante, mais de nez et de popotin. Pour conjurer le mauvais sort, la chanteuse à l’origine de « Levitating » a une technique bien à elle.

Un rituel insolite et… amusant !

Pas question pour Dua Lipa de marcher sous une échelle sans penser au pire ou de planifier des sorties un vendredi 13 comme s’il s’agissait d’une date lambda. La chanteuse de 29 ans n’est pas du genre « terre à terre ». Bien au contraire, elle prend très au sérieux ces « signes » que lui envoie l’univers. Superstitieuse dans l’âme, elle a d’ailleurs donné de la voix à travers le titre « Supersitious ».

Dans la vie de tous les jours, l’artiste multi récompensée est du genre à lire son horoscope tous les matins et à jeter des pièces dans les fontaines qui s’érigent sur son chemin. Ce n’est peut-être pas une coïncidence si elle arbore souvent des cheveux acajou. Le rouge étant synonyme de prospérité.

Cependant, point de gris-gris mystérieux en poche, Dua Lipa a une autre tactique pour déjouer les mauvaises énergies. Sur le plateau de Graham Norton, elle a évoqué une habitude surprenante : elle et sa famille ont l’étrange réflexe de toucher leur propre postérieur lorsqu’elles entendent quelque chose de négatif.

« Si votre nez vous démange, vous allez vous mettre en colère à cause de quelque chose. Mais pour combattre cela, vous devez vous gratter le nez et ensuite toucher vos fesses », a-t-elle précisé

Cette superstition qui rythme le quotidien de Dua Lipa n’a pas manqué de faire rire le public et les quelques stars présentes sur le canapé dont Cate Blanchett et Kate Winslet. Certaines personnes se touchent le nez aux heures miroir, mais Dua Lipa, elle, s’en tient à une autre partie du corps.

Dua Lipa met sa culotte à l’envers pour les grandes occasions

La chanteuse vole la vedette à ce bon vieux Dagobert. Au-delà de cette superstition, avouée un peu honteusement devant Graham Norton, Dua Lipa entretient une autre tradition pour avoir le bon œil. Si Céline Dion ne sort jamais sans sa pièce de 5 cents, son porte-bonheur attitré, Dua Lipa, de son côté enfile sa culotte à l’envers avant chacune de ses prestations sur scène.

Dans une interview pour « V Magazine », la chanteuse albanaise a révélé que c’était, pour elle, « une façon d’éviter toute erreur due aux émotions ». Pas de sous-vêtement porte-bonheur épargné de machine à laver, mais une culotte retournée comme à pile ou face.

Des croyances qu’elle tient de ses origines

Les superstitions de Dua Lipa ne sont pas le fruit de son imagination. Même si certains fans les prennent à la rigolade et les jugent « absurdes », la chanteuse au timbre envoûtant et au style disco-pop, elle, y est très attachée. Tous ces rituels, elle les pratique machinalement, sans réfléchir. Ils sont inscrits en elle. D’ailleurs, ces croyances sont plus culturelles que personnelles.

« Le fait que je sois albanaise a fait penser aux gens que je suis très superstitieuse, car notre peuple est comme ça. Dans ma famille, on croit à des superstitions telles que : ne pas jeter les poubelles le soir, ne pas laver ses vêtements le vendredi », précisait-elle

Si vous voyez Dua Lipa poser ses mains sur son postérieur en plein concert, ce geste ne fait peut-être pas partie de la chorégraphie. C’est son arme de défense pour éloigner les mauvaises ondes.