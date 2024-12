Après « Euphoria », Barbie Ferreira conquiert Broadway

Barbie Ferreira, connue pour ses rôles marquants à l’écran, passe à une nouvelle phase de sa carrière en s’attaquant au théâtre. Avec un objectif clair : se recentrer sur son art et explorer des projets qui la passionnent véritablement. Son apparition sur Broadway dans la pièce Cult of Love marque un tournant significatif pour l’actrice de 28 ans, qui aspire à approfondir son métier d’actrice loin des attentes extérieures.

Une transition audacieuse vers Broadway

Dans Cult of Love, une pièce écrite par Leslye Headland, Barbie Ferreira joue Lauren Montgomery, une ancienne toxicomane qui accompagne son sponsor pour des vacances en famille. Le drame explore les dynamiques familiales complexes avec des rires, des larmes et des chansons folkloriques. Cette performance offre à Barbie Ferreira l’opportunité de démontrer une profondeur nouvelle en tant qu’actrice, tout en honorant ses racines new-yorkaises et son amour pour le théâtre.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par barbie ferreira (@barbieferreira)

Barbie Ferreira, originaire d’East Harlem et ayant grandi dans le Queens, a découvert sa passion pour le théâtre dès son plus jeune âge grâce aux cours de drame du Boys & Girls Club. Ce retour à ses racines scéniques est un véritable moment de boucle bouclée, amplifié par la présence émotive de son ancienne professeure lors de l’une de ses représentations.

L’après Euphoria : redéfinir son parcours artistique

Après son départ de la série Euphoria en 2022, Barbie Ferreira a surpris les fans en expliquant que la décision avait été mutuelle et motivée par l’absence d’une direction claire pour son personnage. Depuis, elle s’est concentrée sur des projets indépendants et sur la redécouverte de son identité artistique. Elle regarde maintenant la série en tant que spectatrice, curieuse de voir l’évolution des personnages qu’elle a côtoyés.

Une carrière en plein essor : cinéma et production

En parallèle de ses débuts sur Broadway, Barbie Ferreira est engagée dans trois projets cinématographiques majeurs. Elle a co-produit et joué dans Bob Trevino Likes It, primé au festival South by Southwest en 2024, et Mile End Kicks, un autre film indépendant qui vient de terminer sa production. Prochainement, elle apparaîtra dans le remake de Faces of Death, où elle partagera l’écran avec la pop star Charli XCX, une amie proche.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par barbie ferreira (@barbieferreira)

Un apprentissage et une préparation rigoureuse

Faire ses débuts sur scène a été un défi pour Barbie Ferreira, qui s’est immergée dans le processus avec dévouement. Travailler avec des talents comme le metteur en scène Trip Cullman et l’ensemble talentueux de Cult of Love l’a poussée à se dépasser. Entre les répétitions, les vocalises et les étirements, elle s’assure d’être prête pour chaque représentation, même si cela signifie sacrifier des célébrations personnelles, comme son anniversaire.

Barbie Ferreira est à un carrefour de sa carrière, embrassant des projets qui l’épanouissent sur le plan personnel et artistique. De ses débuts sur Broadway à ses films prometteurs, elle prouve qu’elle est bien plus qu’une actrice de série télévisée : elle est une artiste déterminée à explorer toutes les facettes de son talent. Cult of Love n’est qu’un chapitre de cette métamorphose, mais il en dit long sur son ambition de laisser une empreinte durable dans l’industrie.