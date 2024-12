9 titres inattendus que Taylor Swift a écrits pour vos artistes préférés

Taylor Swift, connue pour ses talents d’interprète et d’auteure-compositrice, a non seulement marqué l’industrie musicale avec ses propres albums, mais a également prêté sa plume à de nombreux artistes. De la country à la pop en passant par des collaborations surprenantes, voici quelques chansons écrites par Taylor Swift pour d’autres artistes.

1. « Better Man » pour Little Big Town

En 2016, le groupe de country Little Big Town a sorti Better Man, une chanson écrite par Taylor Swift. Ce morceau, qui met en valeur les harmonies du groupe, a remporté le prix de la chanson de l’année aux Country Music Awards de 2017. Les fans ont redécouvert ce titre lorsqu’il est apparu dans Red (Taylor’s Version), l’album réenregistré par Taylor Swift.

2. « You’ll Always Find Your Way Back Home » pour Miley Cyrus

Taylor Swift a écrit You’ll Always Find Your Way Back Home, interprété par Miley Cyrus dans Hannah Montana: The Movie (2009). En plus de cette contribution, Taylor Swift a également fait une apparition dans le film pour chanter sa propre chanson, Crazier.

3. « Best Days of Your Life » avec Kellie Pickler

Aux côtés de Kellie Pickler, Taylor Swift a coécrit Best Days of Your Life, une chanson inspirée d’une rupture douloureuse de Pickler. Les deux artistes ont travaillé sur ce morceau lors de leur tournée avec Brad Paisley.

4. « Babe » pour Sugarland

Taylor Swift et Pat Monahan (de Train) ont coécrit Babe pour le groupe Sugarland. Taylor Swift a également participé à la chanson et au clip, ajoutant sa touche personnelle à ce titre devenu un favori des fans.

5. « This Is What You Came For » pour Calvin Harris et Rihanna

Sous le pseudonyme Nils Sjöberg, Taylor Swift a coécrit le hit électro This Is What You Came For, interprété par Rihanna et Calvin Harris. Initialement, Taylor Swift et Harris ont choisi de garder cette collaboration secrète pour éviter qu’elle n’éclipse la chanson.

6. « Both of Us » avec B.o.B.

Taylor Swift a collaboré avec le rappeur B.o.B. pour Both of Us, un titre mêlant pop et hip-hop, sorti en 2012. Cette collaboration est née naturellement, après une rencontre entre les deux artistes.

7. « Two Is Better Than One » pour Boys Like Girls

Taylor Swift a également contribué à la ballade pop-rock Two Is Better Than One de Boys Like Girls en 2009. Sa voix figure sur le morceau, ajoutant une touche d’émotion au titre qui a conquis de nombreux fans.

8. « Safe and Sound » pour The Hunger Games

Avec le duo américain The Civil Wars, Taylor Swift a coécrit Safe and Sound, un morceau emblématique de la bande originale de The Hunger Games. La chanson, acclamée pour sa simplicité et son ambiance éthérée, a remporté un Grammy en 2013.

9. « Beautiful Ghosts » pour le film Cats

En 2019, Taylor Swift a travaillé avec Andrew Lloyd Webber pour composer Beautiful Ghosts, une chanson originale pour le film Cats. Bien que chantée dans le film par Francesca Hayward, Taylor Swift a également enregistré sa propre version studio.

Ces collaborations montrent l’étendue du talent de Taylor Swift en tant qu’auteure-compositrice. Que ce soit pour ses propres albums ou pour d’autres artistes, elle continue de transformer l’industrie musicale avec des chansons mémorables et des histoires puissantes.