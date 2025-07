11 jours après sa mastectomie, la chanteuse britannique Jessie J partage sans détour son quotidien de convalescente, entre douleurs, ralentissement forcé et manques profonds. Sur Instagram, l’interprète de « Domino » a livré un témoignage sincère et émouvant sur les hauts et les bas de sa récupération après une opération liée à un cancer détecté le mois dernier.

Un quotidien ralenti, mais lucide

« Je vais bien », écrit Jessie J, de son vrai nom Jessica Cornish, dans une série de stories Instagram publiées le 1er juillet. « Ce qui me manque le plus, c’est d’être une maman active, un être humain actif ». À 37 ans, elle élève son fils Sky, 2 ans, avec son compagnon Chanan Safir Colman. En son absence, ce sont les grands-parents qui prennent le relais, et la chanteuse assure que son petit garçon « s’éclate avec Nanny et Grandad ».

Si l’artiste tente de rester positive, elle ne cache pas les difficultés physiques. L’inconfort est encore là, la douleur aussi, même si elle précise « pouvoir la gérer ». Jessie a également cessé de prendre ses médicaments antidouleur, préférant sentir les limites de son corps pour ne pas trop en faire trop tôt : « Ce n’est pas mon truc. J’aime savoir ce que je ressens pour ne pas en faire trop », explique-t-elle.

Entre humour, vulnérabilité et espoir

Avec son franc-parler habituel, Jessie J n’hésite pas à mêler humour et sincérité. Elle raconte avec autodérision avoir célébré un petit progrès post-opératoire : « J’ai enfin fait 💩🎉🫀🔋 », plaisante-t-elle, tout en mentionnant qu’elle porte encore un drain et espère le retirer d’ici la fin de la semaine.

Loin de chercher à masquer sa fatigue ou sa vulnérabilité, la chanteuse préfère prévenir ceux qui la croiseraient dans la rue : « Si je semble un peu ailleurs, je le suis. Ce n’est pas personnel. Je n’ai pas l’énergie que j’ai d’habitude. Je finirai par la retrouver. C’est un chemin lent. Pour l’instant, je prends mon temps. Je profite des ondes douces et je reste positive ».

Une relation mère-fils bouleversante

C’est une photo tendre de Jessie serrant son fils dans les bras qui clôt cette série de publications. En légende, ces mots simples et puissants : « Bientôt mon garçon, nous pourrons nous faire des câlins ». Ce besoin de contact physique, suspendu par la douleur et la récupération, illustre la réalité de nombreuses mères touchées par la maladie : celle d’un amour intact, mais momentanément freiné.

Depuis l’annonce de son cancer le 3 juin dernier sur Instagram, Jessie J partage avec ses fans les étapes de ce combat, sans jamais tomber dans le mélodrame. Lors de son dernier concert à Wembley le 16 juin 2025, elle avait déclaré devant une foule émue : « C’est mon dernier show avant d’aller battre le cancer ! ». Une phrase qui résume à elle seule son état d’esprit : lucide, mais déterminée.

En dévoilant son expérience avec honnêteté, Jessie J participe ainsi à lever le voile sur un sujet encore trop souvent entouré de silence : le quotidien des jeunes femmes mères confrontées à la maladie. Sa démarche s’inscrit dans une volonté d’informer, de rassurer et de déstigmatiser. Et rappelle, au passage, que la maternité n’est pas un rôle suspendu face à la maladie, mais une présence aimante à réinventer chaque jour, même à distance.