Ibiza, juillet 2025. Dakota Johnson s’offre une parenthèse balnéaire… et une leçon de style en plein air. L’actrice américaine, reconnue pour son élégance naturelle et son flair mode aussi pointu que détendu, a été aperçue dans une tenue qui résume à elle seule tout ce qu’on veut porter cet été.

Le mix parfait entre plage et city-chic

Au programme ? Un triangle maillot de bain minimaliste, associé à une jupe longue fleurie signée Dôen, marque prisée pour son esthétique bohème et ses imprimés délicats. À ses pieds, les désormais cultissimes ballerines Alaïa, déjà vues sur nombre d’éditrices de mode. En accessoire : une casquette à slogan et un shopper bag Gucci vert, rare et convoité, fraîchement sorti du défilé automne 2025 de la maison florentine.

Un combo qui, sur le papier, pourrait paraître hétéroclite. Sur Dakota Johnson, tout s’harmonise. Car elle maîtrise à la perfection l’art du contraste, entre pièces de plage et éléments plus urbains.

Dakota Johnson looks radiant in Ibiza with friends, showing off her summer style after splitting from Chris Martin. Is she moving on with a mystery companion? https://t.co/qR2urEUwzn pic.twitter.com/kPDHDBbyZw — Crypto Connector (@Crypt0Connector) July 4, 2025

La leçon de style selon Dakota

Ce look confirme une tendance majeure de l’été : le refus du total look au profit d’un mélange d’univers. La jupe fleurie pourrait sortir tout droit d’un pique-nique dans les Hamptons, tandis que les ballerines Alaïa évoquent plutôt une promenade à SoHo. Quant au maillot de bain, il rappelle que l’on est bel et bien à Ibiza. L’ensemble repose sur une règle de stylisme maîtrisée : l’équilibre entre le fonctionnel et le désirable, entre le spontané et le réfléchi.

L’anti « fashion victim » attitude

Porter autant de pièces cultes en une seule tenue ? Sur le papier, c’est risqué. Toutefois, Dakota Johnson, fidèle à elle-même, déjoue tous les pièges. Rien ne semble calculé, tout respire le naturel. C’est là que réside son talent : dans cette capacité à incorporer les it-pièces les plus pointues sans jamais perdre son identité.

Son look s’inscrit dans la mouvance du « Wrong-Shoe Theory », qui consiste à associer une paire de chaussures inattendue à une tenue classique. Ici, elle l’applique à l’échelle entière de sa silhouette : ballerines en cuir sous une jupe bohème, casquette décontractée avec un sac haute couture. L’effet est maîtrisé, étonnant, et surtout inspirant.

Une mode à son image : libre et intuitive

Dakota Johnson n’en est pas à son coup d’essai. De ses robes Khaite à ses mini Ferragamo, en passant par les flip-flops The Row ou les baskets vachettes adidas, elle a su imposer un style personnel fait de contrastes doux et de subtilité. Elle montre que les vêtements ne font pas la mode : c’est l’attitude qui transforme un assemblage d’objets désirables en un vrai moment de style.

Si vous cherchiez encore une tenue de référence pour cet été, la voici donc. Dakota Johnson nous livre une vision aussi accessible qu’inspirante de la mode estivale : du confort, des pièces désirables, et surtout, une liberté d’assemblage assumée. La preuve qu’on peut tout porter… si on le porte bien.