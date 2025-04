Eva Longoria brille de mille feux en robe à paillettes argentée

À l’approche de la sortie de son nouveau projet télévisé, Eva Longoria attire tous les regards. Le 23 avril 2025, l’actrice a illuminé les rues de New York dans une tenue qui a fait sensation : une robe à sequins argentée portée sur une chemise blanche.

Une tenue éclatante pour promouvoir « Searching for Spain »

Eva Longoria, actuellement en tournée promotionnelle pour sa série documentaire « Searching for Spain », n’a pas manqué de marquer les esprits par ses choix stylistiques. Ce jour-là, la star a été aperçue dans une robe chemise sans manches entièrement recouverte de sequins argentés, superposée à une chemise blanche boutonnée classique. Une association inattendue qui revisitait le style « layering » avec élégance.

Un look signé styliste et tendance

Cette robe brillante signée Lapointe apportait une touche glamour parfaitement maîtrisée. Pour équilibrer l’effet scintillant, la chemise blanche servait de toile neutre, soulignant le contraste entre classicisme et audace. Un choix de stylisme signé Maeve Reilly, fidèle collaboratrice de l’actrice. Côté accessoires, Eva Longoria avait opté pour des escarpins métallisés et une pochette sobre, laissant toute la lumière à sa robe effet « boule à facettes ».

Un show personnel et culturel

« Searching for Spain », qui sera diffusé à partir du 27 avril 2025 sur CNN et YouTube, propose un voyage culinaire et culturel à travers l’Espagne. Eva Longoria, elle-même installée dans la région avec sa famille depuis 2024, y explore les traditions gastronomiques et les racines de son patrimoine. Un projet à son image : personnel, chaleureux et profondément tourné vers le partage.

Depuis plusieurs années, Eva Longoria resplendit et s’amuse avec la mode. À 50 ans, l’actrice continue de prouver qu’on peut concilier maturité et modernité, si certaines personnes en doutaient encore. Ce look, robe à sequins argentée avec une chemise blanche, en est un parfait exemple.