5 choses étonnantes que vous ne saviez pas sur Suzy Bae

Suzy Bae, surnommée la « nation’s first love » (« la première amourette de la nation »), est une figure emblématique du paysage du divertissement sud-coréen. Née le 10 octobre 1994 à Gwangju, en Corée du Sud, Suzy a su se faire un nom grâce à ses multiples talents : chanteuse, actrice et mannequin. Elle a été révélée au grand public en 2010 en tant que membre du groupe de K-pop « Miss A », un groupe de JYP Entertainment. Depuis ses débuts, Suzy Bae est devenue l’une des célébrités les plus aimées et respectées en Corée, grâce à sa capacité à jongler avec ses carrières multiples tout en restant proche de ses fans. Saviez-vous qu’elle cache aussi quelques surprises derrière son image de star ? Voici 5 faits étonnants sur Suzy Bae, qui vont vous faire l’aimer encore plus.

1. Suzy Bae a commencé sa carrière en tant que mannequin

Avant de devenir une star de la K-pop et de la télévision, Suzy a fait ses premiers pas dans l’industrie en tant que mannequin. Repérée à l’âge de 15 ans lors d’un concours organisé par un magasin de vêtements, elle a rapidement attiré l’attention de JYP Entertainment, qui l’a recrutée. Ce fut le début d’une carrière prometteuse, et en 2010, elle rejoint le groupe de K-pop « Miss A ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 숮이 💄💅👡👠🎀👙🌂👗🌂🎀💋💌 (@skuukzky)

2. Elle est une figure importante de la philanthropie en Corée du Sud

En dehors de sa carrière artistique, Suzy est également impliquée dans des actions philanthropiques. Elle a fait plusieurs dons à des œuvres de charité, y compris des dons pour des enfants défavorisés et des victimes de catastrophes naturelles. En 2013, elle a été nommée ambassadrice d’une organisation caritative, et elle continue de soutenir des initiatives de bienfaisance tout au long de l’année.

3. Suzy Bae a une passion pour la cuisine

Suzy Bae n’est pas seulement une star brillante sur scène et à l’écran ; elle est également passionnée par la cuisine. Dans plusieurs interviews et émissions télévisées, elle a en effet partagé son amour de la cuisine maison. Elle a même révélé qu’elle aimait cuisiner des plats coréens traditionnels et s’adonner à la pâtisserie, notamment les gâteaux. Un côté plus intime qui la rend encore plus attachante aux yeux de ses fans.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 숮이 💄💅👡👠🎀👙🌂👗🌂🎀💋💌 (@skuukzky)

4. Suzy Bae a étudié à l’université de Dongguk

Suzy Bae n’est pas seulement une star, elle a également poursuivi ses études. Elle a étudié à l’Université Dongguk de Séoul, une institution reconnue en Corée du Sud, où elle a suivi un cursus dans le domaine des arts et des spectacles. Même en étant une célébrité, Suzy a réussi à jongler entre sa carrière et ses études pendant plusieurs années, montrant ainsi son sérieux et son engagement pour son avenir.

5. Elle a eu des rôles très variés au cinéma et à la télévision

Suzy Bae n’est pas qu’une star de la K-pop, elle a aussi su se faire un nom en tant qu’actrice, et pas seulement dans des rôles légers. Son rôle dans le drama « While You Were Sleeping » (2017), où elle joue une journaliste capable de voir l’avenir dans ses rêves, a été très acclamé par la critique. Suzy a également joué dans des films comme « Architecture 101 » (2012), où elle a interprété un personnage qui a marqué le public pour son côté doux et attachant. Cette polyvalence a fait d’elle une actrice respectée dans l’industrie du divertissement.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 숮이 💄💅👡👠🎀👙🌂👗🌂🎀💋💌 (@skuukzky)

Suzy Bae est bien plus qu’une simple idole de la K-pop. Son parcours en tant que mannequin, actrice, philanthrope et passionnée de cuisine montre qu’elle est une artiste talentueuse et une personne généreuse. Si vous ne connaissiez pas ces faits étonnants, vous avez maintenant un aperçu de la femme derrière la célébrité. Suzy continue de briller dans de nombreux domaines, et il est certain qu’elle restera une figure incontournable du paysage culturel coréen.