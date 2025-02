Qui est Renée Rapp, nouveau visage de la marque L’Oréal et musicienne effrontée ?

Elle a fait ses premiers pas sur la scène de Broadway et aujourd’hui elle est au premier plan de la marque L’Oréal. Si Renée Rapp a prêté ses traits à Regina George dans l’adaptation récente de « Lolita Malgré Moi » ou à Leighton dans la série « The Sex Lives of College Girls », désormais son visage est à l’affiche de la célèbre marque de beauté. Renée Rapp, enfant terrible de la chanson et artiste de caractère, succède à Cara Delevingne et Kendall Jenner, portant à merveille ce rôle d’ambassadrice. Aucun mot n’est assez fort pour dépeindre la jeune femme de 25 ans, qui se démarque par son style clivant et sa démarche nonchalante. Mais qui est vraiment cette étoile montante qui captive autant l’industrie musicale que le monde de la mode et du cinéma ?

De Broadway à Hollywood : un talent explosif

Renée Rapp est une habituée des projecteurs. Avant de rejoindre la grande et prestigieuse famille L’Oréal, elle a baigné dans le monde du 7e art. Elle s’est d’abord fait remarquer sur Broadway, en reprenant le rôle de Regina George dans la comédie musicale Mean Girls. Son interprétation puissante, couplée à une voix impressionnante, lui a ouvert les portes du succès. En 2024, elle reprend ce même rôle pour l’adaptation cinématographique tant attendue, confirmant ainsi son statut de nouvelle it-girl d’Hollywood.

Mais Renée Rapp, véritable électron libre, ne se limite pas à la comédie. En parallèle de sa carrière d’actrice, elle fait aussi ses preuves derrière le micro. Avec son premier album Snow Angel, sorti en 2023, sa voix se déverse rapidement dans toutes les oreilles. Ses paroles crues et sincères résonnent chez toute une génération qui se reconnaît dans son audace et son authenticité. Artiste versatile au talent illimité, Renée Rapp passe d’un art à un autre et parvient même à se frayer un chemin au cœur de la beauty-sphère. Pourtant, derrière ce visage angélique désormais accolé au nom L’Oréal, se cache une personnalité volcanique.

Un partenariat avec L’Oréal Paris qui a du sens

Renée Rapp a fraîchement rejoint le rang des égéries L’Oréal Paris, une marque qui reflète son charme brut et sa singularité. Avec son image forte et son refus des diktats, Renée Rapp casse les codes de la féminité traditionnelle et délivre une autre lecture de la beauté. Elle prouve qu’on peut être féminine et badass, élégante et rebelle, sans jamais rentrer dans une case.

Son maquillage signature ? Un teint lumineux, un liner affirmé et une bouche glossy, oscillant entre sophistication et naturel. Si Renée Rapp a accepté de devenir l’étendard de la griffe française, c’est aussi pour faire passer un message personnel. L’artiste, qui dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas, revendique la liberté d’être soi. Celle qui renonce volontiers à ce lassant conformisme est bien placée pour porter cette cause.

« À une époque où il est facile de laisser le doute et l’incertitude prendre le dessus, soyez vous-même. Soyez radicale, soyez en colère si vous en avez besoin et soyez honnête », a-t-elle déclaré dans un communiqué

Un style bien à elle, entre glamour et désinvolture

Que ce soit dans ses chansons ou son look, Renée Rapp fuit toujours la banalité. Cette pop star née compose ses looks au hasard, en laissant aller son imagination et en donnant les pleins pouvoirs à son humeur du moment. On peut la voir en tailleur parfaitement coupé pour un événement de gala, ou dans une combinaison casual avec des baskets, mais toujours avec une certaine allure.

Elle incarne à merveille la femme moderne : audacieuse, effortless et naturellement stylée. Renée Rapp ne suit pas les tendances, elle les crée. Elle n’est pas de celles qui copient les autres mais de celles qui imposent leurs règles, que ça plaise ou non, que ça irrite les pupilles ou pas. De la robe en transparence, au look d’écolière en passant par le mélange masculin-féminin, elle casse les lois de la mode pour obtenir un style qui la reflète. Femme décomplexée, Renée Rapp partage ses looks dans des poses délibérément insolentes. Majeur en l’air, collant déchiré, mascara qui dégouline… Toutes ces scènes capturées sur le vif révèlent en filigrane la femme insoumise qu’est Renée Rapp.

Un coming out tardif mais précieux

Au-delà d’être la nouvelle muse adorée de L’Oréal, Renée Rapp est également une icône queer et brandit fièrement le drapeau arc-en-ciel. C’est à travers son rôle de Leighton dans la série « The Sex Lives of College Girls », que l’actrice a eu une révélation. Interpréter ce personnage l’a aidée à mieux comprendre sa sexualité. Cette expérience l’a poussée à l’introspection et ça a tout de suite fait tilt. Dans la série, Leighton met du temps à se confronter à son homosexualité et à faire son coming-out.

Cette héroïne a déteint positivement sur elle. En incarnant une lesbienne à l’écran, Renée a vu une partie de sa propre réalité se matérialiser devant le public. Auparavant, elle avait fait plusieurs coming-out en se définissant comme bisexuelle. Mais ces annonces n’étaient pas toujours prises au sérieux, et elle se retrouvait parfois dans une zone floue. En 2024, après des années de réflexion et de questionnements, Renée a fait un coming-out lesbien.

Renée Rapp, artiste à la répartie aiguisée et au style éclectique, n’a pas fini de faire parler d’elle. Son potentiel ne connaît pas de frontières. En devenant le visage de L’Oréal, Renée Rapp confirme son statut de femme influente. Elle compte bien laisser son empreinte dans l’industrie cosmétique et élargir la définition du mot « beauté ».