« Crâne rasé, méconnaissable » : Emma Stone se métamorphose pour un rôle qui dérange

Emma Stone apparaît totalement transformée dans « Bugonia », le nouveau film de Yorgos Lanthimos. Dans l’affiche officielle dévoilée le 27 août 2025, l’actrice oscarisée y apparaît crâne rasé, le visage recouvert de miel et de rouge – une image marquante qui a immédiatement fait réagir. Ce rôle, jugé comme l’un de ses plus radicaux à ce jour, marque la quatrième collaboration entre l’actrice et le réalisateur grec, après « La Favorite », « Poor Things » et « Kinds of Kindness ».

Une transformation physique marquante

Dans « Bugonia », Emma Stone incarne une PDG d’un grand groupe pharmaceutique enlevée par deux hommes persuadés qu’elle est une extraterrestre cherchant à détruire la Terre. Le film, classé comme une comédie noire, est signé Yorgos Lanthimos, connu pour son approche singulière du récit et de la mise en scène.

Pour ce rôle, Emma Stone a accepté de se raser la tête devant la caméra, un geste fort qui a suscité une émotion particulière chez elle. Dans un entretien avec Vogue (août 2025), elle confie avoir fondu en larmes juste avant de tourner cette scène, pensant à sa mère, Krista Stone, qui avait perdu ses cheveux lors de son traitement contre un cancer du sein. « Elle a vraiment fait quelque chose de courageux. Moi, je fais juste me raser la tête », a-t-elle expliqué.

Un rôle qui bouscule et divise

La première image officielle du film a généré de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, certaines personnes saluant l’engagement de l’actrice, d’autres étant interpellés par l’aspect visuel jugé dérangeant. Le contraste entre son image habituellement glamour et cette métamorphose physique a largement alimenté les commentaires.

L’affiche, qui la montre sans chevelure, visage figé sous une couche de rouge et de miel, a été conçue pour créer l’impact. Selon les premiers éléments partagés par la production, ce rôle plongera le personnage dans un univers de paranoïa, d’obsession et de manipulation psychologique.

Une fidélité artistique à Yorgos Lanthimos

« Bugonia » est la quatrième collaboration entre Emma Stone et Yorgos Lanthimos. Leur premier film ensemble, « La Favorite » (2018), avait valu à l’actrice une nomination à l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. En 2023, elle remportait l’Oscar de la meilleure actrice pour « Poor Things », dans lequel elle incarnait un personnage complexe, à la fois enfantin et transgressif.

Avec « Kinds of Kindness » (2024), une œuvre anthologique, elle avait multiplié les transformations à l’écran. « Bugonia » semble aller encore plus loin dans l’exploration de nouvelles limites physiques et émotionnelles.

Un film entre satire et science-fiction

« Bugonia » raconte l’histoire de deux hommes, obsédés par les théories du complot, qui enlèvent une dirigeante d’entreprise, convaincus qu’elle n’est pas humaine. Le film compte également Jesse Plemons, Alicia Silverstone et Stavros Halkias à son casting.

Le scénario s’inspire librement du film sud-coréen « Save the Green Planet! » (2003), en y ajoutant la patte singulière de Yorgos Lanthimos : mélange d’humour noir, de tension dramatique et de surréalisme. Aucune date de sortie officielle n’a encore été annoncée, mais « Bugonia » est déjà présenté comme l’un des films les plus attendus de 2026.

Un engagement personnel discret mais assumé

En marge du film, Emma Stone a évoqué dans Vogue son lien personnel avec cette transformation capillaire. Elle raconte avoir pris sa première douche après le rasage comme un moment libérateur, tout en exprimant un léger regret de ne pas avoir osé apparaître chauve publiquement plus tôt.

« J’étais déçue de ne pas être sortie comme ça. Juste chauve, sans rien. J’aurais trouvé ça fun », confie-t-elle. (Vogue, août 2025) Depuis, elle affiche fièrement sa coupe très courte, même si elle portait une perruque lors du Festival de New York, en octobre dernier.

Une image puissante pour un rôle risqué

Avec « Bugonia », Emma Stone continue d’explorer des rôles exigeants, visuellement marquants et psychologiquement complexes. Sa transformation physique participe à une construction de personnage qui promet de ne pas laisser indifférent.

Entre engagement artistique et mise en danger assumée, l’actrice confirme son goût pour les projets singuliers et les réalisateurs à la vision forte. Et prouve, une fois encore, qu’elle n’hésite pas à se réinventer.